Ca urmare a cercetărilor efectuate cu celeritate de către polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Copalnic-Mănăștur, trei persoane, bănuite de comiterea infracțiunii de furt, au fost identificate în cursul zilei de ieri, 19 mai a.c.

În fapt, la data de 15 mai a.c., în jurul orei 11.30, o femeie de 55 de ani a sesizat poliția despre faptul că dintr-o societate comercială ar fi fost sustrase mai multe bunuri.

Polițiștii au întocmit dosar penal și au demarat cercetările în cauza privind săvârșirea infracțiunii de furt.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că în cursul zilei de 13 mai a.c., două tinere, de 18 și 19 ani și o femeie de 40 de ani, ar fi sustras mai multe produse alimentare, din interiorul unui magazin, situat pe raza localității Făurești.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale.