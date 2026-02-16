Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile luni, 16 februarie, până la ora 14.00, în Baia Mare, strada Petofi Șandor, de la nr. 20 la 78, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

De asemenea, lucrările de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă afectează presiunea apei potabile în tot orașul Baia Mare și localitățile limitrofe.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.