Am tot scos în evidență pornirile aproape securiste ale preșului CJ Maramureș… de la cerințele aberante către reprezentanții presei, la modul discreționar de alegere a celor care trebuie să publice materialele și fotografiile alese chiar de printz! Doar lingăii și cumințeii primesc din firmiturile publice! Așa a învățat la orele in care își pregătea corigentele! Deci, îi plac manipularea și cenzura!

Revenim! La ultima ședință a forumului județean, desfășurată in online (e tot o tehnică securistă ca politrucii să nu fie față în față și sigur să cadă rețeaua când vrea printzul) s-a jonglat de către oamenii printzului plătiți din banul public ca la circ. Totul a decurs normal până ce s-a aflat ca se vor amendamente! Cine a dorit sa facă a fost scos din rețea de către gazda CJ Maramures. Ca așa a zis printzul! E incredibil cum un așa liberal are porniri comunisto-securiste, semn că nu a învățat la liberali ci la socialiști!

Acum, am înțeles că unul dintre consilierii județeni, în persoana lui Dorin Cozma a pus întrebări și chiar a lăsat înscris o sesizare către Instituția Prefectului! Noi credem ca Rudi nu va face nimic! Doar e subalternul politic al printzului!

Revenim la subiect!

Radu Țolaș