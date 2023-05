Primele trei poze sunt facut in perioada depunerii sesizarilor, ultimele fiind depuse in 12.04.2023 dar se pare ca nimeni nu ia atitudine, iar de atunci dl Bledea s-a extins enorm.

Înainte de a apela la noi, cetățeni au făcut mai multe reclamații în urma cărora nu s-a găsit nici o rezolvare:

„Pe lângă faptul ca primăria nu este capabila sa facă un dig de protecție pentru a proteja casele si bunurile cetățenilor de pe strazile Dealul Cetatii si Campul Negru, permite acestei persoane sa facă ce vrea pe un teren ocupat cu forța, astfel cu ocazia depozitarii molozului îngustează enorm albia majora a râului, punând in pericol cetățenii. Au fost facute sesizări la Apele Romane si Garda Naționala de Mediu, dar fără niciun rezultat, răspunsurile lor nefiind in conformitate cu adevărul si cu situatia de fapt. Primăria Sighetu Marmației pasează responsabilitatea in curtea Apelor Romane si invers, iar cetățenii vor avea de suferit când volumul râului va creste, la fel cum au suferit anterior.” – ne spune cititorul revoltat pe țara în care instituțiile nu sunt capabile să rezolve nimic.