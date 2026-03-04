Primăria Municipiului Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 6 martie, ora 9:00 – 8 martie, ora 16:00, circulația rutieră va fi închisă pe strada Progresului, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Agriculturii și strada Avram Iancu.

Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor incluse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare – C.L. 06”. Solicitarea a fost înaintată de către SC DIMEX 2000 COMPANY SRL, în vederea executării lucrărilor pentru realizarea racordului străzii Barbu Ștefănescu Delavrancea la rețeaua de canalizare/colector de pe strada Progresului.

Pentru a diminua impactul asupra traficului rutier, în intervalul menționat circulația pe strada Agriculturii se va desfășura în dublu sens. Autoritățile fac apel la conducătorii auto să nu parcheze autovehiculele pe această stradă în perioada restricțiilor.

Constructorul, în colaborare cu Poliția Locală Baia Mare, va amplasa indicatoare rutiere temporare pentru a semnaliza noua organizare a circulației.

Reprezentanții administrației locale mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și își cer scuze pentru disconfortul creat de aceste lucrări temporare.