S-a depășit prezența de 100% la urne în nouă secții de vot, până la ora 13.00, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). Deja s-a înregistrat o prezență de 190% într-o comună din Timiș.

În județul Giurgiu, satul Petru Rareș, prezența a fost de 109.33%. Din cei 75 de alegători de pe liste, au votat 29, dar au mai votat încă 50 de alegători pe listele suplimentare.

În județul Hunedoara, în comuna Bătrâna prezența la secția de vot a fost de 106,12%. Din 98 de votanți pe liste au venit la vot 54, dar au mai votat încă 50 pe listele suplimentare.

În județul Maramureș, la Căminul Cultural din Săliște, prezența a fost de 102,94%. Au votat 32 din cei 68 de alegători de pe listele permanente, cărora li s-au alăturat încă 37 de votanți pe lista suplimentară.

În județul Olt, la secția de vot din școala Bărbălai, prezența a fost de 105,91%. Din cei 160 de alegători pe liste, au votat 101. Au mai fost 78 de voturi pe listele suplimentare.

În Sălaj, la secția de vot nr.20 din Ugrutiu, prezența la vot este de 100%. A votat un singur alegător înscris pe listele permanente, din cei 17 înscriși, dar au mai votat încă 16 alegători pe listele suplimentare.

În județul Timiș sunt 4 secții de vot cu prezență peste 100%.

Clădirea Comunei Bara (Dobroești) – 190% / Au votat 12 alegători din listele permanente, plus 64 de alegători pe listele suplimentare

Caminul cultural Lăpușnic – 166,6% / Au votat 19 alegători din listele permanente, plus 64 de alegători pe listele suplimentare

Căminul cultural Cribobara 121,73% / Au votat 38 de alegători din listele permanente, plus 45de alegători pe listele suplimentare

Școala primară Poieni – 102,69% / Au votat 153 de alegători din listele permanente, plus 73 de alegători pe listele suplimentare.

stiripesurse.ro