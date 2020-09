Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș și candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat a votat încă de la primele ore ale dimineții alături de soția sa, Oana. Șeful administrației județene, Gabriel Zetea a declarat că a votat, astăzi, alături de familia sa și că votul său a fost dat pentru fiecare familie a Maramureșului.

”Am votat pentru o echipă de profesioniști, oameni serioși și harnici care pot să dezvolte fiecare comunitate a Maramureșului. Am învățat, în acești ani de administrație, că de unul singur nimeni nu reușește. Este nevoie de o echipă, este nevoie în jurul fiecărei personalități de oameni care să ajute ca fiecare localitate din județul nostru binecuvântat să fie cea pe care ne-o dorim pentru noi și pentru copiii noștri. Și am mai învățat, în acești ani pe care i-am dedicat dezvoltării Maramureșului, că tocmai acești oameni care își iubesc familiile, care își prețuiesc soțiile și copiii, aceștia sunt cei care pot să ia aceste sentimente frumoase și bune și să le reverse asupra fiecărei comunități. Am votat, astăzi, pentru o viață mai bună, am votat pentru șansa de a ne decide singuri soarta, pentru a pune Maramureșul, cu adevărat, pe primul loc”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat în fruntea administrației județene.