În lumina informațiilor dezbătute în ultima perioadă în spațiul public, referitoare la posibilitatea declanșării unui focar de coronavirus în cadrul Eaton Fărcașa, unde doi salariați au fost confirmați cu noul coronavirus, societatea comercială a prezentat Consiliului Județean Maramureș un document cu măsurile luate pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit documentului, acestea sunt conforme cu recomandările Ministerului Sănătății, dar includ și un set de măsuri suplimentare care să sprijine eforturile de prevenție.

Începând cu jumătatea lunii martie, la S.C.Eaton Electro Producție S.R.L. au intrat în vigoare o serie de măsuri pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, acestea vizând: transportul, accesul, dezinfecția, termografierea, informarea lucrătorilor, precum și alte măsuri de natură administrativă, arată Pamela Pop, managerul Eaton Fărcașa.

În ceea ce privește transportul salariaților, a fost suplimentat numărul autobuzelor pentru a se asigura distanțarea socială, în timp ce fiecare mijloc de transport este dezinfectat după fiecare transport și, suplimentar, o dată pe săptămână. De asemenea, toate autobuzele au fost dotate cu dezinfectanți. Pe proprietatea Eaton, accesul persoanelor care nu au legătură cu activitatea societății a fost interzis, în timp ce pentru angajați au fost instituite măsuri de verificare a istoricului de interacțiuni, precum și a stării de sănătate.

Referitor la măsurile de dezinfecție, de trei ori pe săptămână are loc dezinfecția totală a suprafețelor, în timp ce curtea exterioară se dezinfectează zilnic cu o soluție pe bază de clor, iar suprafețele cu risc mai mare de transmitere a infecției sunt dezinfectate suplimentar. Totodată, pentru toți angajații a fost asigurat accesul la dozatoare cu dezinfectanți.

”Măsurile de termografiere au fost implementate din data de 2 aprilie și presupun măsurarea temperaturii corporale a lucrătorilor, o dată pe schimb și, începând cu 22 aprilie și la intrarea în schimb, în acest scop fiind utilizate camere de termoviziune. În incinta societății s-au luat măsuri de limitare a interacțiunii dintre angajați, aceștia primind din partea angajatorului materiale de protecție personală, precum și vitamine pentru întărirea sistemului imunitar. Totodată, recomandările CNSSU și ale Ministerului Sănătății, precum reguli și alte informări referitoare la igiena personală sunt popularizate prin afișarea în toate zonele unității”, a declarat Pamela Pop, manager al Eaton Fărcașa.

Aceasta a precizat că activitatea fabricii din Sârbi a fost întreruptă doar în cursul zilei de luni, pentru reprioritizarea comenzilor, urmând ca de marți, 28 aprilie, societatea să repornească la capacitate parțială. ”Așa cum am anunțat în comunicatul transmis angajaților noștri, am avut o singură zi de întrerupere a activității, iar de marți reîncepem producția. Asigurăm, în continuare, toate mijloacele de protecție pentru salariații care vor fi prezenți la muncă”, a declarat managerul Eaton, Pamela Pop.

Luni, 27 aprilie, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a efectuat o vizită la operatorul economic din Fărcașa, cu scopul de a vedea la fața locului măsurile de asigurare a securității și sănătății lucrătorilor.

”În urma discuțiilor pe care le-am avut cu primarul comunei Fărcașa, Ioan Stegerean, dar și cu conducerea societății comerciale Eaton Fărcașa, respectiv cu managerul Pamela Pop, am decis să fac personal, o vizită de lucru în teritoriu, pentru a mă asigura că cetățenii din comunitate și angajații Eaton beneficiază de toate măsurile necesare de protecție în lupta cu pandemia. Mai mult, în urma consultărilor avute cu dr. Rareș Pop, directorul Direcției de Sănătate Publică Maramureș, am decis testarea unor persoane din cadrul Eaton, contacți direcți ai persoanelor deja confirmate cu COVID-19, dar și a unor persoane de la Centrul de Permanență Fărcașa. Analizele vor fi prelucrate în cel mai scurt timp în laboratorul de biologie moleculară din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare și, în funcție de rezultatul acestora, am speranța că normalitatea se va instala în cel mai scurt timp în Fărcașa. Aș aprecia ca toți agenții economici din Maramureș să ia măsurile suplimentare de protecție pentru propriii angajați, așa cum este în cazul salariaților de la Eaton”, a declarat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.