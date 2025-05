Preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a afirmat, într-un interviu la Europa Liberă, că primul lucru care i se pare fundamental este „menţinerea acestei ţări şi menţinerea acestui popor pe traiectoria lui europeană”. Pop mai spune că trebuie reinstaurată încrederea, adăugând că fără încredere în elita care conduce nu există nici speranţă. „Un ardelean de-al meu, e vorba de unul faimos, paşoptistul Simion Bărnuţiu, a zis cândva: «Să ne sprijinim pe popor, căci poporul nu poate greşi». Dar să ştiţi că şi poporul poate greşi dacă are conducători răi”, a punctat Pop.

„Încrederea este fundamentală, pentru că înseamnă a avea în suflet convingerea că ceea ce fac aceia pe care i-am delegat să ne conducă (…) să fie într-adevăr oameni care să ducă idealurile noastre mai departe. Din păcate, în societatea contemporană, şi nu numai în cea românească, s-a pierdut încrederea. Iar fără încredere în elita care conduce nu există nici speranţă. Fără speranţă, viitorul rămâne nesigur, pluteşte pe nisipuri mişcătoare, aşa că trebuie, într-un fel sau altul, prin munca elitelor bune, reinstaurată încrederea. Un ardelean de-al meu e vorba de unul faimos, paşoptistul Simion Bărnuţiu, a zis cândva: «Să ne sprijinim pe popor, căci poporul nu poate greşi». Dar să ştiţi că şi poporul poate greşi dacă are conducători răi”, a declarat preşedintele Academiei Române, istoricul Ioan Aurel Pop, într-un interviu la Europa Liberă.

„Suntem de la origine un popor european, prin geografie şi prin civilizaţie”

Pop a spus că pentru „restaurarea” acestei încrederi primul lucru care i se pare „fundamental” este „menţinerea acestei ţări şi menţinerea acestui popor pe traiectoria lui europeană”.

„Mie mi se pare că noi, românii, am muncit de la secolul al 18-a încoace, de la Şcoala Ardeleană, trecând prin Titu Maiorescu, ajungând la Eugen Lovinescu, la toţi marii formatori de opinie, ca să le spun aşa, cu un termen modern, am muncit pentru această linie a noastră europeană. Noi suntem de la origine un popor european, prin geografie şi prin civilizaţie. Am moştenit de la această Europă clasicismul greco-latin, l-am reînviat prin Renaştere, l-am adus mai departe, inclusiv prin valori religioase precum şi iudeo-creştinismul, pentru că, din punct de vedere confesional, acestea sunt valori ale Europei”, a afirmat pop.

Acesta mai spune că,după ce au reuşit să scape „de regimul comunist”, „mai greu, mai poticnit”, românii s-au „străduit” să intre, „de data asta, nu în Europa, cum s-a spus, pe scurt, ci în instituţiile europene”.