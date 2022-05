Cu sprijinul Municipiului Baia Mare, ACS Extrem Rivulus aduce circuitul mondial de skateboarding, pentru prima dată, și în România!

Avem onoarea de a găzdui prima etapă din acest sezon a circuitului WRT în orașul Baia Mare, în intervalul 09 – 12.06.2022. Este o onoare pentru Baia Mare, dar și pentru România, faptul că apărem în calendarul oficial al competitților de skateboarding, alături de orașe ca: Lisabona, Innsbruck, Tokyo, Atena, Manchester, Praga, Budapesta, San Francisco și Hamburg.

Circuitul World Rokie Tour este singurul concurs oficial, cu puncte, pentru sportivii sub 19 ani. Pe baza acestui punctaj se stabilește ierarhia mondială la două categorii de vârstă: groms ( sub 16 ani ) și rookies (sub 19 ani). În România nu a existat niciodată un concurs de skateboarding oficial, cu punctaj în clasamentul mondial, acest concurs fiind prima șansă și pentru riderii români de a se afirma în lumea skateboardingului mondial.

Skateboardingul este un sport olimpic și, prin acest eveniment, încercăm să cultivăm tinerilor spiritul sportiv, să vină să încerce un sport cool și trendy, care presupune foarte multă muncă și sacrificii.

Cel mai bun ambasador este tânărul băimărean Patric Iluț, în vârstă de 13 ani, locul 2 în clasamentul mondial WRT anul trecut ( 2021) la categoria sub 16 ani, candidat la obținerea titlului suprem pentru acest sezon, la categoria lui de vârstă, și o mare speranță pentru Jocurile Olimpice de Tineret de la Maribor, de anul viitor ( 2023).

Formatul concursului din Skatepark Baia Mare este de tip OPEN, la care poate participa orice sportiv sub 19 ani , chiar dacă nu este legitimat la nici un club, sau nu aparține vreunei Federații Naționale ( în România nu există încă Federație de Skateboarding).

La concurs sunt așteptați circa 70 de sportivi din străinătate, dar și din România. Spectacolul este garantat de prezența atleților de top, dornici să urce în ierarhia mondială!