Preasfinția Sa Vasile Bizău a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească, de Bunavestire, în Parohia „Sfânta Maria” din Baia Mare. Alături de Preasfinția Sa s-au aflat pr. Vicar Colopelnic Vasile, pr. Anton Cioba – rector al Seminarului teologic din Oradea, pr. Colopelnic Vasile din Statele Unite, părinții slujitori ai parohiei gazdă, dar și alți preoți invitați la sărbătoare.

În cadrul celebrării, Arhiereul a conferit Treapta Diaconatului tânărului Hrenyuk Lucian, din Parohia Crăciunești.

„Îi cerem astăzi lui Dumnezeu trei daruri, pe care să le reverse asupra candidatului la diaconat: harul luminării interioare, al ascultării de Spiritul Sfânt și de Biserică și al slujirii în smerenie… iar aceste trei daruri să ne aducă aminte și nouă, celorlalți, preoților, să ne aducă aminte de misiunea noastră și de a da mereu răspuns chemării noastre… taina pe care am primit-o se face lucrătoare zi de zi, an după an, etapă după etapă”, a afirmat PS Vasile, aducând în lumină cum, atins de harul lui Dumnezeu, orice lucru imposibil devine posibil.

Hrenyuk Vasile Lucian, născut la data de 28 mai 1998, în Baia Mare, fiul lui Vasile și Cornelia Ana Hrenyuk, a urmat în perioada 2005-2009 ciclul primar la Școala Gimnazială Crăciunești, iar în perioada 2009-2013 a urmat ciclul gimnazial la Școala Gimnazială „Doctor Ioan Mihalyi de Apșa” Sighetu Marmației.

Între anii 2013-2017, a urmat cursurile la Colegiu Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației.

În anul 2017 s-a înscris la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Facultatea de Teologie Greco-Catolică departamentul Oradea, Specializarea Teologie Greco-Catolică Pastorală. Tot în acest an s-a înscris la Seminarul „Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan ” din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Aici a urmat cursurile de pregătire și formare intelectuală, spirituală și liturgică ca și viitor slujitor în via Domnului.

În data de 31 ianuarie 2020 a primit treapta lectoratului. În data de 06 decembrie 2020 a fost hirotesit întru treapta ipodiaconatului.

În anul 2017, după patru ani de formare și viață comunitară în seminar, a obținut diploma de Licență și a decis să continue pe drumul chemării sale. Tot în același an a început studiile de masterat la aceeași facultate.

În data de 12 august 2023 s-a căsătorit cu Hrenyuk Alexandra, în parohia Greco-Catolică „Schimbarea la față ” din Poienile de sub Munte.

În prezent, după ce a urmat pașii de formare spirituală, intelectuala și liturgică, cu un discernământ clar, a ales să primească Treapta Diaconatul și Sfânta Taină a Preoției, care va urma.