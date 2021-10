Părintele arhimandrit Emanuil Rus, starețul Mânăstirii Bixad, s-a stins astăzi din viață, răpus de virusul necruțător COVID-19.

Vestea tragica a fost anuntata printr-un comunicat pe o retea de socializare de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului:

”Preacuviosul Părinte Dr. Arhimandrit Emanuil Rus, starețul Mănăstirii Bixad, a trecut la Domnul

Cu durere în suflet, dar și cu multă nădejde în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, aducem la cunoștința slujitorilor sfintelor altare, a viețuitorilor din mănăstiri și a tuturor credincioșilor, că Preacuviosul Părinte Arhim. Emanuil Rus, starețul Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Bixad din Protopopiatul Ortodox Român Oaș, a trecut la Domnul în ziua de joi, 28 octombrie 2021, la vârsta de 68 de ani.

Ierarhii Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, dimpreună cu părinții slujitori din Sfânta noastră Episcopie, cu monahii și monahiile, transmit un mesaj de condoleanțe, mângâiere, întărire și alinare sufletească pentru viețuitorii Sfintei Mănăstiri Bixad dar și pentru toți cei care l-au cunoscut pe părintele stareț Emanuil.

Trupul neînsuflețit al părintelui stareț Emanuil Rus va fi așezat în biserica Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bixad, începând cu ziua de sâmbătă, 30 octombrie 2021.

În zilele următoare vom reveni cu detaliile legate de săvârșirea Slujbei înmormântării.

Pentru meritul de a-și fi dedicat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu și îndrumării duhovnicești a oamenilor pe drumul mântuirii, pentru dragostea și jertfelnicia cu care a ostenit în vatra monahală a Mănăstirii Bixad, rugăm pe Hristos Domnul, Cel Înviat din morți, să-i facă parte de odihnă întru Împărăția Sa! Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Biografie

Părintele stareț Emanuil Rus s-a născut la 8 noiembrie 1953 în satul Plopiș, com. Șișești, județul Maramureș. Părinții săi, Vasile și Sabina, au fost iubitori de oameni și de Dumnezeu, devotați familiei și idealurilor naționale. Bunica Frăsina, o femeie foarte credincioasă, care s-a ocupat cu dragoste și devotament de educația religioasă a nepoților și a întregii familii, îi spunea tânărului Mihai Manoilă (numele de mirean al starețului Emanuil): „Tu trebuie să te faci preot. Cineva din familia noastră trebuie să fie preot”.

Viitorul arhimandrit Emanuil Rus a cunoscut de timpuriu viața monahală, vizitând ca elev mănăstirile din nordul Moldovei, simțind o tainică chemare spre călugărie. Urmează clasele primare la școala din satul natal, iar pe cele gimnaziale la școala din satul vecin Șurdești. Între anii 1971-1976, este elev la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca. În perioada studiilor seminariale, a ținut o strânsă legătură cu Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, unde își petrecea cea mai mare parte a vacanțelor și unde a beneficiat de îndrumarea părintească și de sfaturile duhovnicești ale celor doi stareți, Justinian Chira și Serafim Man.

După absolvirea Seminarului Teologic, la 1 august 1976 este primit ca frate la Mănăstirea Rohia, iar pe data de 8 noiembrie a aceluiași an este hirotonit întru preot. La 6 decembrie 1979 este tuns în monahism, primind numele de Emanuil. Între anii 1978 și 1982 este student al Institutului de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

După evenimentele din 1989, în contextul revigorării vieții bisericești și monahale din România, s-a pus problema readucerii la viață a vechii vatre monahale de la Bixad. Preacuviosul părinte Emanuil Rus a fost numit stareț în luna iulie a anului 1990. La 1 august a aceluiași an, a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar în anul 1994 la cel de arhimandrit.

În anul 1998, starețul Emanuil Rus s-a înscris la doctorat în cadrul Catedrei de Slavistică a Facultății de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în anul 2004, la 29 octombrie, în urma susținerii tezei intitulate „Raporturile romano-slave în opera lui Silviu Dragomir”, obține titlul de Doctor în Filologie.

În perioada stăreției Preacuviosului Părinte Emanuil Rus, între anii 2001 și 2004, s-au construit la Mănăstirea Bixad noul corp de clădire, turnul-clopotniță și altarul de vară. Arhimandritul Dr. Emanuil Rus s-a ocupat cu spirit de răspundere și competență de viața spirituală a credincioșilor oșeni, implicându-se constant și în viața culturală. A participat la numeroase simpozioane și sesiuni de comunicări științifice, a publicat zeci de articole în presă și într-o serie de volume colective, a publicat ca autor unic sau coautor, afirmându-se ca un vrednic slujitor al Bisericii și ca un important om de cultură.

Biroul de presă

al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului!