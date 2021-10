Universitatea Craiova s-a impus fără emoții în duelul cu Minaur Baia Mare, 4-0, în optimile de finală ale Cupei României și este cu un pas mai aproape de a-și apăra trofeul câștigat în sezonul precedent.

Oltenii au început cu pedala de accelerație apăsată încă din startul partidei și în minutul 15 conduceau deja cu 2-0, după golurile lui Gustavo și Marius Constantin. Bălașa și Koljic au închis tabela în actul secund, iar Universitatea Craiova s-a calificat en-fanfare în sferturile Cupei României.

La finalul jocului, Laurențiu Reghecampf s-a declarat mulțumit de rezultat și de prestația elevilor săi, în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile în care s-a desfășurat partida.

„Ăsta a fost obiectivul nostru, să câștigăm meciul, să marcăm cât mai repede pe teren, având în vedere condițiile în care am jucat. A fost foarte frig, iar gazonul nu este în condițiile cele mai bune, dar ne-am descurcat și e important că ne-am calificat.

N-am odihnit pe nimeni, am încercat să introduc în teren jucătorii care erau cel mai bine pregătiți. În trei zile, jucăm acasă cu Mioveni și trebuie să ne pregătim și pentru acela. Ne pregătim pentru fiecare partidă, dar am respectat competiția, ne respectăm pe noi și am introdus cei mai buni jucători”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Întrebat dacă odată cu această victorie și accederea în faza sferturilor de finală și lipsa principalelor rivale la trofeu, CFR Cluj și FCSB, Universitatea Craiova devine favorită la câștigarea competiției, „Reghe” a răspuns scurt cu un modest: „Încercăm”. (digisport.ro)

Stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare

Arbitri: Rareș George Vidican – Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Cosmin Bojan (Târgu Mureș). Arbitru de rezervă: Dragoș Nicolae Lunca (Cluj-Napoca). Observatori: Dan Jiga (Bistrița), Tiberiu Gabor (Reghin)

Minaur (antrenor Ciprian Danciu): 34. Alexandru Gudea – 23. Ciprian Duruș (2. Dacian Dunca – min. 59), 3. Răzvan Lazăr, 5. Gabriel Oiță, 15. Adrian Neacșu (8. Denis Matei – min. 46), 27. David Simion, 24. Adrian Micaș (11. Romario Rus – min. 81), 10. Mircea Donca (94. Valer Giurgiu – min. 59), 14. Sergiu Ciocan, 17. Alin Văsălie (93. Viorel Chinde – min. 59), Ciprian Stanciu

Rezerve neutilizate: 77. Raul Baila – 28. Arthur Teut, 99. Gabby Batchabi-Nana, 7. Cosmin Berindea

Craiova (antrenor Laurențiu Reghecampf): 1. David Lazar – 5. Bogdan Vătăjelu, 6. Vladimir Screciu, 23. Marius Constanțin, 4. Mihai Bălașa, 16. Dan Nistor (21. Matteo Fedele – min. 46), 22. Gustavo Vagenin (10. Ionuț Vână – min. 46), 14. Alexandru Crețu, 19. Elvir Koljic (18. Ștefan Vlădoiu – min. 58), 20. Jovan Markovic (7. Mihai Roman – min. 58), 17. Ștefan Baiaram (26. Antoni Ivanov – min. 46)

Rezerve neutilizate: 13. Mirko Pigliacelli – 3. Nicușor Bancu, 33. Mihai Căpățînă, 15. Lyes Houri