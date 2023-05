eMM: Care a fost primul tău contact cu muzica?

Avramses: Primul contact cu muzica a fost undeva pe la 10 ani când am găsit la un unchi de-al meu o casetă cu un album de la Rammstein o trupa de muzică rock dance metal care mi-a plăcut la nebunie cum sună deși nu înțelegeam deloc limba germană, iar după vreo doi ani am avut contact cu hip hop-ul românesc și cel din afară, ce m-a determinat să-mi pun niște întrebări la modul ce aș vrea sa fac mai departe?

eMM: Când si cum ai început sa produci beat-uri (negative)?

Avramses: Prin perioada liceului am început să învăț cum se fabrică un beat de la E.R.U productions, un artist foarte talentat in muzică si pe partea de video/photo din toate punctele de vedere.

Căutăm sample-uri (linii melodice) din care sa ciupesc cate un sunet, două și să-i dau o alta formă la beat, toate acestea au fost făcute prin încercări si greșeli făcute până să iasă ceva frumos.

eMM: Cum iți produci muzica și cât timp dedici?

Avramses: Cu ajutorul unor programe de muzica (FL STUDIO, ABLETON, PRESONUS) si cu ajutorul unor instrumente midi, ca si timp daca in primele 10 minute nu m-a atras beat-ul respectiv nu se mai întâmplă să-l produc, sunt de părere că ce vine pe moment daca nu te atrage pur si simplu dispare starea respectiva de a face acel beat.

După părerea mea cele mai bune beat-uri si texte sunt cele care îți vin pe moment adică în scurt timp.

eMM: Cum ai ajuns sa produci beat (negativ) pentru Macanache?

Avramses: Prin anul 1 de facultate undeva prin 2015, făcusem într-o seara un beat (negativ) care era mai diferit fata de cele pe care le făcusem până atunci.

Aveam un canal de soundcloud https://soundcloud.com/rg4m-1 “ unde postam toate materialele pe care le făceam ca sa observa daca e vreo evoluție si cum tot ascultam acel beat pe repeta ca îmi plăcea foarte mult, mi-am zis de ce sa nu-l trimit la cineva care sigur ar avea idee ce sa cânte pe el si i l-am trimis lui Macanache care mi-a răspuns in scurt timp entuziasmat ca ii place foarte mult si ca e diferit de ce a auzit. Doua luni mai târziu am auzit piesa Macanache – “Original” care are un mesaj puternic despre cum e sa fii original tu ca om in tot ceea ce faci si indiferent de domeniu (link mai jos).

eMM: Ce artiști te-au inspirat sa faci muzica?

Avramses: În primul rând, cei din țară cum ar fi : CTC, Paraziții, B.U.G Mafia, Cedry2k, Aforic, Specii, E.R.U. , Macanache, Nosfe, Lu-k Beats, NCTK etc.

In al doilea rând, cei din afara cum ar fi: Wu-Tang Clan, Ice Cube, Dr.Dre, NTM, NISKA, GAZO, BOOBA, A$AP FERG, A$AP ROCKY și mulți alții.

eMM: Care sunt piesele pe care le-ai făcut si iți plac?

Avramses: Piesele din seria „Vara la Băiuț” în colaborare cu Mâtză, prima parte a fost făcută din joacă dar a ajuns sa fie o piesa de suflet si de petrecere pentru cei din Băiuț, am prezentat zona de unde mă trag. După au mai urmat și alte piese : „Suflet”, „Cum văd eu lumea”, „Hai lasă-te”( in colaborare cu DRON) și la partea de video am colaborat cu E.R.U productions în afară de ultima piesă.

eMM: Cu ce artiști ai colaborat?

Cu Macanache la piesa „Original” ca si producator. Macanache – Original (CLIP OFICIAL) Cu E.R.U productions la mix/master si video la piesele mele „Suflet”,”Cum vad eu lumea”.

Avramses – Cum vad eu lumea (Official Video )

eMM: Este domeniul în care ți-ai dorit de la bun început să lucrezi?

Avramses: Oarecum da mi-am dorit sa fac asta insa nu m-am putut sustine doar din asta si a trebuit sa merg si pe alt domeniu sa lucrez ca si inginer mecanic, avand o facultate si un master.

eMM: Cine sunt cei care te-au susținut cel mai mult în acest demers?

Avramses: In primul rând, familia si cei care erau in anturajul meu cochetând cu muzica hip hop, underground.

eMM: Ce transmiți și ce înseamnă muzica ta?

Avramses: Prin ceea ce fac transmit stări pozitive și negative, nu am povesti de stradă deoarece nu am stat pe strada, asta nu înseamnă ca nu poți să faci ceva bun în muzică, am transmis trăirile mele personale si tot ceea ce am văzut cu ochii.

Muzica este cel mai bun mod de a mă exprima cu adevărat si totodată este si singurul leac care m-a ajutat să nu-mi pese de gurile rele si să-i dau înainte. Sincer o vad mult mai mult decât o pasiune, e ceva ce mă face fericit in fiecare zi si asta am sa fac indiferent de cine ce zice.

eMM: Care au fost cei mai importanți pași în cariera ta?

Avramses: Primul pas a fost să evoluez pe zi ce trece în asta și să creez ceva din nimic, al doilea să nu mă limitez și să caut cat mai multă muzica buna de unde mă pot inspira cel mai bine, să experimentez, nu să fac ceva standard care să devină plictisitor și lipsit de sens, iar al treilea este că am reușit sa cânt in fața publicului care mi-a dat o satisfacție foarte plăcută indiferent ca nu erau foarte mulți dar mi-au dat energia de a continua.

eMM: Ce obiective ai pentru viitor?

Să trec la nivelul următor LVL UP. Să fac cat mai multe piese calitative si cu mesaj. Să aduc un val nou care sa-l duca mai departe si restul artiștilor. Să mă experimentez pe partea de editare video.

eMM: La finalul acestui interviu, dorești să le mai transmiți ceva celor care te urmăresc și apreciază?

Avramses: Multa sănătate celor ce mă asculta si nu numai, mă găsiți pe :

Canal youtube : https://www.youtube.com/channel/UCZk4EXObA80j0if1xlsOojg

Instagram: https://www.instagram.com/avramses13 – sunt deschis pentru colaborări!