Primăria Orașului Tăuții Măgherăuș, în parteneriat cu Asociația Salvați Animalele Baia Mare, organizează în zilele de 2 și 3 august o campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor. Intervențiile vor avea loc la Școala Primară din Băița Băii și vor fi efectuate de o echipă de medici veterinari.

Campania se adresează atât proprietarilor de animale de companie, cât și celor care dețin animale în gospodării, având ca scop reducerea abandonului și controlul populației canine și feline.

Programările se fac la numărul de telefon 0748 929 392.

Organizatorii atrag atenția că animalele nu trebuie hrănite cu cel puțin 12 ore înainte de intervenție, această măsură fiind necesară pentru desfășurarea în siguranță a procedurii.

Acțiunea este susținută de Primăria Tăuții Măgherăuș, Asociația Salvați Animalele Baia Mare și partenerii Red Vets SN Spay Neuter, oferind sterilizări gratuite, fără costuri pentru proprietari.