Locuitorii comunei Mireșu Mare au fost invitați să afle mai multe despre importanța colectării separate a deșeurilor, în cadrul unei campanii de educare și informare organizate de ADI Deșeuri Maramureș.

Acțiunea a avut ca scop promovarea unui comportament responsabil față de mediu și încurajarea reciclării, prin dialog direct cu cetățenii și distribuirea de materiale informative. Reprezentanții ADI Deșeuri au oferit explicații privind separarea corectă a deșeurilor la sursă, utilizarea recipientelor de colectare, respectarea fracțiilor de reciclare și beneficiile reducerii cantității de deșeuri care ajung la depozitare. Potrivit organizatorilor, informarea și implicarea comunității sunt elemente esențiale pentru formarea unor obiceiuri responsabile în gestionarea deșeurilor și pentru protejarea mediului înconjurător.

„Informarea corectă, dialogul direct și implicarea comunității reprezintă pași esențiali pentru formarea unor obiceiuri responsabile în gestionarea deșeurilor”, au transmis reprezentanții ADI Deșeuri Maramureș.

Instituția a mulțumit Primăriei Comunei Mireșu Mare pentru sprijinul acordat în organizarea campaniei și a reafirmat angajamentul de a continua astfel de acțiuni în județ, pentru a încuraja reciclarea și responsabilitatea față de mediu.

Prin astfel de inițiative, ADI Deșeuri Maramureș urmărește să contribuie la construirea unei comunități mai informate și la un județ mai curat, în care colectarea selectivă să devină un obicei firesc.