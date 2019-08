Toti cunosc vestita sculptura in piatra ce se afla in Cazanele Dunarii, dar putini cunosc cine a facut-o.

Toate ziarele scriu despre finantatorul acestei imense sculpturi , Constantin Dragan, dar nimeni nu spune despre cel care a facut prima schita pe foaie si apoi a muncit 10 ani la aceasta statuie.

El se numeste Florin Cotarcea si este contemporan cu noi, il cunosc personal, si sunt foarte dezamagit ca se afla intr-un con de umbra.

Florin a vindut machete in miniatura cu vestita statuie , dar sutele de turisti care au cumparat aceste machete , habar nu au ca in spatele lor se afla cel care a gandit si construit gigantica statuie.

Acum, Florin lucreaza in Germania ca montator schele metalice. Hai sa dam Cezarului ce este al Cezarului si sa il facem cunoscut. In general, in lumea artei, nu finantatorii raman in istorie, ci sculptorii.

Cei 10 alpinisti, Gheorghe Predoni, Ion Predoni, Robert Torok, Petre Negoitescu, Mircea Furlan, Marian Bebe Pastiu, Pavel Boroanca, Dorin Baleanu, Petre Nitu si Ion Cristinel Kiss, alaturi de “tatal” lor, sculptorul Florin Cotarcea, de mecanicul Rudolf Cocic, “bunicul”, si de paznicul Petre Rosu, au dat viata unui colos de piatra impresio­nant