Joi, 22 august, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. FABRICII – STR. EUROPA
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 – STR. 22 DECEMBRIE
SIGHET – BERBEŞTI DN 18
DN 17C MOISEI – DJ 186 VADU IZEI
DN 18B STR. TINERETULUI
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI
DJ 108/A GÂRDANI – SĂLSIG
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 17C SĂCEL
DJ 186 SĂCEL – STRÂMTURA
DJ 171A ŞIEU
DJ 186 ONCEŞTI
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. GH. ŞINCAI – STR. 22 DECEMBRIE
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, A.I. CUZA
DC 8 STR. UNIRII
SIGHET – TISA DN 18
DJ 109F TG. LĂPUŞ – ROGOZ
ŞOMCUTA MARE – SATULUNG
DN 19 SARASĂU – SĂPÂNŢA
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