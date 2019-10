Potenţialul economic şi geografic al României trebuie valorificat în noul context economic global prin parteneriate avantajoase pentru ambele părţi, a declarat, pentru AGERPRES, ambasadorul Republicii Populare Chineze, Jiang Yu, în urma mai multor întâlniri cu mediul de afaceri din judeţul Maramureş.

„Ideea este să cuprindem cu bine priorităţile noastre în momentul de faţă dintre China şi România, să putem să valorificăm pe deplin potenţialul imens al României. Trebuie, pe de altă parte, să găsim parteneriate adecvate de colaborare în viitor, să punem în aplicare acţiunile concrete, să vedem şi rezultatele concrete. Înfiinţarea Camerei de Comerţ şi Industrie România-China, filiala din Maramureş, înseamnă a atrage mai multe investiţii străine în judeţ, pentru a juca mai departe rolul de a lega, interconecta nevoile şi firmele dintre cele două ţări, să putem a aduce la un loc toată energia şi puterea participanţilor, să putem să facem această interconexiune, să avem o sinergie de dezvoltare dintre cele două ţări. Noi dorim să consolidăm colaborarea cu ei în continuare (CCIRC n.r.), în special să putem consolida contactele directe dintre firmele noastre -Business-to-business- şi din partea noastră, cele două guverne (român şi chinez n.r.) vor acorda facilităţile necesare mediului de afaceri, politicile adecvate şi cadrul juridic potrivit”, a spus Jiang Yu.

Ea a susţinut că, în perspectiva apropiată, România poate să devină un partenere economic adevărat pentru China.

„România este un partener tradiţional al Chinei, dar poate să devină un partener adevărat de colaborare în viitor. Noi am semnat între timp memorandumul de înţelegere interdepartamental de colaborare în cadrul iniţiativelor The Belt and Road Initiative. Noi dorim să semnăm şi parteneriatul guvernamental, este un act decisiv şi trebuie să fie semnat înainte de toate. Cât despre interconectare, este vorba despre Asia şi Europa, dar şi în sens invers, şi România chiar se află în acest proces. România susţine mereu interconectarea dintre Asia şi Europa, indiferent dacă e vorba de politicile de strategie ale Uniunii Europene sau iniţiativele din China. Partea chineză susţine firmele noastre să participe la construirea reţelelor de transport în România. Dorim foarte mult să valorificăm colaborările în cadrul iniţiativelor, precum şi în formatul de colaborare 17 plus 1, să putem să ridicăm nivelul de colaborare bilaterală dintre China şi România la un nou nivel”, a menţionat Jiang Yu.

Diplomatul chinez a susţinut că România trebuie să şi sincronizeze ideile şi concepţiile pentru „a urca în trenul dezvoltării” alături de China.

„Ca să puteţi să urcaţi la trenul nostru rapid, trebuie să sincronizaţi ideile şi concepţiile de dezvoltare cu China (…) Ne bucurăm de faptul că partea română acordă o mare importanţă şi susţine colaborarea dintre cele două ţări, în cadrul iniţiativelor The Belt and Road Initiative, pentru că pe de o parte este o iniţiativă care va conecta zonele în care ne aflăm din cele două ţări, iar pe de altă parte, este în conformitate cu situaţiile generate dezvoltarea lumii de astăzi. Cu siguranţă avem un potenţial mare pe care putem să-l valorificăm, dar trebuie să avem în vedere pe de o parte, problemele pe care le avem, trebuie să coordonăm în continuare şi să avem această strategie de sinergie axată pe politicile de dezvoltare. Să găsim o dezvoltare comună prin câştigurile reciproce şi beneficiile mutuale”, a mai spus ea.

Ambasadorul Chinei a fost încântat să descopere Maramureşul cu tradiţiile vechi conservate, dar şi cu oameni care şi-au păstrat trecutul.

„Vizita mea a fost extrem de bogată şi am avut tot felul de experienţe frumoase, impresii frumoase, profunde. (…) Într-un cuvânt, este o vizită pentru a găsi rădăcina poporului român, e şi o vizită care îmi permite să traversez în istorie. Impresia generală despre judeţul Maramureş este despre cea a unei miniaturi din România, iar toate tradiţiile culturale, unele vechi, sunt foarte bine moştenite, dezvoltate, valorificate de către oamenii Maramureşului de astăzi. Al doilea lucru care mi-a atras atenţia a fost armonia. Este vorba dintre armonia dintre om şi natură, dar şi armonia dintre om şi om. Sinceritatea, simpatia, deschiderea, precum şi toleranţa faţă de toţi prietenii din străinătate din partea maramureşenilor sunt printre caracteristicile descoperite aici. Al treilea lucru remarcat este despre vigoare şi vitalitate. Maramureşul este un loc plin de energie, dar totuşi e plin de obiceiurile tradiţionale clasice. Acest lucru constă în eforturile depuse de oamenii de aici pentru a găsi o stare de viaţă mai bună şi dorinţa comună a oamenilor locului pentru a avea un trai mai bun în viitor. Al patrulea lucru este potenţialul, şi este vorba de potenţialul imens al bogăţiilor naturale, calitatea superioară a forţei de muncă, dar şi o temelie profund istorică”, a precizat ambasadorul.

Diplomatul chinez s-a aflat, la sfârşitul săptămânii trecute, trei zile în judeţul Maramureş pentru a participa la o întâlnire cu mediul de afaceri. A vizitat grupul de firme ATP Exodus care asamblează camioanele de mare capacitate în parteneriat cu firma Power by Weichai, China.

De asemenea, a participat la o întâlnire cu oamenii de afaceri din cadrul CCIRC, filiala Maramureş, cât şi la deschiderea unei competiţii naţionale de arte marţiale şi a vizitat obiective turistice şi locaşuri de cult.

AGERPRES