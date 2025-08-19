La data de 18 august a.c., în intervalul orar 15.00–17.00, polițiștii din Sighetu Marmației și cei ai Secției 6 Poliție Rurală Sarasău au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea situațiilor de risc, dar și pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

În timpul verificărilor, oamenii legii au legitimat 74 de persoane și au oprit pentru control 42 de autovehicule. Pentru abateri la regimul circulației, conform O.U.G. nr. 195/2002, au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de peste 5.800 de lei.

La acțiune au participat și polițiștii Serviciului Criminalistic – Compartimentul Poliție Canină, alături de Nyx, câinele de serviciu, precum și polițiști de frontieră și jandarmi.

Colaborarea interinstituțională a dus la consolidarea climatului de siguranță în zona Sighetu Marmației, autoritățile transmițând că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.