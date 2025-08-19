În cursul lunii august, polițiștii din Borșa au desfășurat două acțiuni cu scopul de a preveni producerea accidentelor rutiere și de a asigura un climat corespunzător de siguranță pe drumurile publice.

Verificările au vizat în special conducătorii de trotinete electrice, mopede și biciclete, categorii de participanți la trafic vulnerabile în cazul evenimentelor rutiere.

Pe durata acțiunilor, au fost legitimați 64 de conducători ai acestor vehicule, iar pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 4 sancțiuni contravenționale, în baza O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Valoarea totală a amenzilor a depășit suma de 1.200 de lei.

Polițiștii transmit că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, cu scopul reducerii riscului rutier și al creșterii gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.