La data de 18 august a.c., în jurul orei 16.33, polițiștii din Baia Sprie au intervenit în urma unui apel primit prin S.N.U.A.U. 112, care semnala producerea unui accident rutier cu victimă, pe raza localității Bontăieni.

Din verificările efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 54 de ani, aflat la volanul unui motociclu, s-ar fi dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă, suferind leziuni.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, s-a stabilit că motociclul nu era înmatriculat pentru circulația pe drumurile publice.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații medicale suplimentare, iar polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub coordonarea procurorului competent.