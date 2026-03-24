Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” din Târgu Lăpuș va găzdui duminică, 29 martie, de la ora 15:00, cea de-a IX-a ediție a Festivalului de pricesne „Lumină din Lumină”, un eveniment dedicat cântecului religios specific perioadei Postului Mare.

Festivalul reunește ansambluri și coruri din zonă, dar și invitați speciali, care vor aduce pe scenă pricesne și cântări tradiționale. Printre participanți se numără Ansamblul Casei de Cultură „Vasile Grigore Latiș”, Corul „Buburuzele Vesele” al Liceului Tehnologic „Grigore C. Moisil”, Corul Artos al Parohiei Lăpuș II, Corul Bisericii „Schimbarea la Față” Răzoare, Ansamblul „Țibleșul” Groșii Țibleșului, dar și corurile reunite „Armonia” „Armonia Jr.” ale Bisericii „Sfântul Arhangheli Mihail și Gavriil” din Târgu Lăpuș.

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan frumusețea pricesnelor și să creeze o atmosferă de reculegere și bucurie duhovnicească, specifică acestei perioade. Publicul este invitat să participe la o după-amiază muzicală de suflet, în care tradiția și credința se împletesc armonios.