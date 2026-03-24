În data de 24 martie, este marcată Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei cu scopul de a aduce în discuție importanța prevenirii, diagnosticării și tratamentului tuberculozei, o boală infecțioasă care continuă să afecteze milioane de oameni la nivel global.

În acest sens, personalul medical al Serviciului Medicină Școlară și Universitară din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare a desfășurat zilele acestea o serie de activități de educație pentru sănătate adresată elevilor cu scopul de a atrage atenția asupra simptomelor care pot sa apară la bolnavii de TB, dar și asupra factorilor de risc care duc la îmbolnăvire. Cu această ocazie au precizat și metodele de prevenție care trebuie luate în considerare pentru păstrarea unei sănătăți optime. Astfel de activități de educație pentru sănătate, pe tema tuberculozei, se vor desfășura și în zilele care urmează, în școlile și liceele băimărene.

Tuberculoza este o boală tratabilă și prevenibilă, însă, cu toate aceasta rămâne o problemă majoră de sănătate publică.