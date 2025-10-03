Sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 16.00, Sala sporturilor din Galați va fi gazda partidei dintre CSM din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 5-a din Ligii Florilor MOL. Minaur a avut un start de sezon nu tocmai convenabil, cu partide susținute împotriva echipelor de pe locurile 1, 2 și 3 din sezonul trecut, plus Craiova, aceasta din urmă fiind singura pe care a învins-o. Urmează două jocuri ceva mai abordabile, la Galați și acasă cu Zalău, însă niciunul dintre meciuri nu mai e ușor, iar surprizele din Liga Florilor apar în fiecare etapă. Campionatul este foarte echilibrat, presiunea din partea de jos a clasamentului nu prea mai există pentru că nu va retrograda nimeni direct și echipele dau totul fără teamă.

La finele aceastei săptămâni, Minaur își va cunoaște și adversara din turul III al EHF Eueopean League. S-a disputat prima manșă a dublei dintre Armada Praxi Yalikavaspor (Turcia) și Horsens (Danemarca), echipa din Turcia reușind să se impună cu 25-24. Returul este sâmbătă, la Horsens acasă.

Etapa a 5-a

HC Zalău – CSM Târgu Jiu (sâmbătă, 4 octombrie, 11.00). Arbitri: Claudiu Gorina – Florin Melencu (Craiova). Observator: Viorel Dobre (București)

CSM Galați – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, 4 octombrie, 16.00). Abitri: Ionuț Bărgăuan – Marcel Nicolaevici (Suceava). Observator: Ion Barbu (București)

CSM Corona Brașov – CSM Slatina (sâmbătă, 4 octombrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Georgiana Murariu – Mihaela Paraschiv (Piatra Neamț). Observator: Adrian Dima (Galați)

CSM București – SCM Râmnicu Vâlcea (joi, 9 octombrie, 15.00, Pro Arena)

SCM Universitatea Craiova – Rapid București (joi, 9 ocombrie, 17.30, Pro Arena)

Gloria Bistrița – HC Dunărea Brăila (joi, 9 octombrie, 17.30)

Clasament

Corona Brașov – 10p (170-123) – 5

Gloria Bistrița – 8p (128-91) – 4

CSM București – 8p (137-121) – 4

SCM Rm. Vâlcea – 4p (125-111) – 4

CSM Slatina – 4p (115-119) – 4

Dunărea Brăila – 4p (133-138) – 5

SCMU Craiova – 4p (110-116) – 4

Rapid București – 2p (111-116) – 4

Minaur Baia Mare – 2p (118-129) – 4

CS HC Zalău – 2p (96-115) – 4

CSM Târgu Jiu – 2p (102-122) – 4

CSM Galați – 0p (92-136) – 4

Etapa 6

Dunărea Brăila – Corona Brașov: 27-30 (jucat în devans)

CS Minaur – HC Zalău (miercuri, 8 octombrie)

CSM Slatina – CSM Galați (miercuri, 8 octombrie)

CSM București – SCMU Craiova (duminică, 12 octombrie)

SCM Rm. Vâlcea – CSM Tg. Jiu (miercuri, 22 octombrie)

Rapid București – Gloria Bistrița (miercuri, 29 octombrie)