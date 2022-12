Mașinile românești ar fi oprite în Austria pentru verificări, ne transmit mai mulți cititori ai site-ului nostru. Inspecțiile sunt făcute la sânge, au exprimat cei care au sunat în redacție, verificându-se starea cauciucurilor și făcându-se teste de noxe care pot dura zeci de minute. Cititorii ne-au transmis că au văzut și alte mașini românești oprite de polițiștii austrieci. Nu se ține cont că sunt copii în mașină sau că oamenii se grăbesc, ni s-a mai comunicat telefonic.

România, în afara Schengen. Ciucă: Nu înțelegem poziția inflexibilă a Austriei

Premierul Nicolae Ciucă şi-a exprimat ”profunda dezamăgire” faţă de ‘lipsa consensului’ la nivelul Consiliului JAI de joi cu privire la aderarea României la Schengen şi a subliniat că votul Austriei este unul ‘nejustificat’.

În calitate de prim-ministru și de cetățean român, doresc să încep prin a exprima profunda dezamăgire față de lipsa consensului la nivelul Consiliului JAI de astăzi în ceea ce privește aderarea României la Spațiul Schengen. Vreau, în primul rând, să adresez mulțumiri tuturor partenerilor europeni din statele membre, Comisiei Europene, Parlamentului European, dar și agențiilor europene, care ne-au susținut vocal, pe baze corecte, demonstrate prin argumente, fapte și cifre solide și care au insistat să găsim împreună soluții.

Toate statele europene au fost de acord să deschidă românilor porțile Spațiului Schengen, ca o recunoaștere a pregătirii noastre, dar și a eforturilor continue, de ani de zile, pentru protejarea granițelor externe europene. Toate, cu o singură și nejustificată excepție, Austria.

Unanimitatea nu a fost posibilă astăzi, în contextul în care un singur stat membru, Austria, a refuzat aderarea României. Această decizie rămâne fundamentată pe alegații bazate pe cifre pe care România le-a probat clar ca fiind incorecte. Nu am folosit nici măcar estimări naționale, am folosit datele agențiilor Uniunii Europene, care trebuie să rămână baza atunci când luăm decizii europene.

Am recunoscut dificultățile statelor membre care se află sub presiuni migratorii și am acționat întotdeauna solidar și activ în a găsi soluții în plan european. Numai împreună putem rezolva aceste probleme. Am avut propuneri concrete pentru partenerii noștri și am lucrat intens cu Comisia Europeană să răspundem acestor preocupări. Regretăm și sincer nu înțelegem poziția inflexibilă de Austria.