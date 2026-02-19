Poliția Locală Baia Mare a desfășurat o acțiune dedicată creșterii siguranței călătorilor care folosesc transportul public urban operat de URBIS SA.

Acțiunea s-a derulat atât în prima parte a zilei, cât și seara, vizând liniile de transport urban 1, 3, 4, 11, 18, 50 și 54, acolo unde numărul de călători este ridicat și unde pot apărea situații care afectează confortul și ordinea publică.

În urma verificărilor efectuate, au fost sancționate șase persoane care circulau fără bilet sau abonament de călătorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007, care stabilește amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei.

Reprezentanții instituției precizează că prezența constantă pe toate liniile nu este întotdeauna posibilă, din cauza efectivelor limitate, însă astfel de acțiuni vor continua ori de câte ori situația o va permite, pentru a descuraja comportamentele neadecvate și pentru a consolida sentimentul de siguranță în transportul public.

Totodată, cetățenii sunt încurajați ca, atunci când observă probleme legate de ordinea și liniștea publică în mijloacele de transport în comun, să apeleze Dispeceratul Poliției Locale Baia Mare, la numărul 0372 702 702.

Poliția Locală Baia Mare rămâne aproape de comunitate, pentru drumuri mai sigure, în fiecare zi.