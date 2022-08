Sâmbătă, în Călinești s-a produs o tragedie. Un băiat de doar 31 de a decedat într-un accident auto.

„Dragi tineri, feciori si fete din Calinesti si toti cei care l-ati cunoscut si pretuit pe Petrica Oanta ! Joi la ora 12 il vom conduce pe Perica pe ultimul drum, pe drumul intoarcerii in casa Tatalui Ceresc ! Veniti imbracati in costume populare asa cum i-a placut si lui sa se imbrace. Solidaritatea voastra in aceste momente dureroase este foarte importanta pentru familie si pentru noi toti ! Ne unim in rugaciune fraterna si cerem Bunului Dumnezeu sa-i aseze sufletul unde cei drepti se odihnesc si sa mangaie familia greu incercata!” – se anunță de către Parohia din Călinești.