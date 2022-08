David Popovici, 17 ani, a cucerit luni, 15 august, titlul european la 200 de metri liber. Sportivul român a declarat, într-un interviu pentru TVR, că este mulțumit de timpul realizat și că se simte deja „unul dintre rechini”.

„Am reușit un timp bun, am coborât sub rezultatul pe care îl voiam. Sunt foarte mulțumit, am făcut o cursă excelentă”, a declarat David, imediat după ce a ieșit din bazinul de la Foro Italico.

Popovici va concura și în proba de 400 de metri liber de la Roma. Întrebat dacă nu ar vrea să înoate în viitor și la 50 de metri liber, David a recunoscut, sincer: „Sunt prea micuț, la propriu! Mi-ar mai trebui niște mușchi și mai durează!”.

Înainte de titlurile mondiale de la Budapesta, Popovici spunea: „înot printre rechini”. După ultimele sucese, David e sigur de valoare sa: „Acum sunt unul dintre rechini”.