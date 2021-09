Anuala Artelor, evenimentul major al breslei artiştilor plastici profesioniști băimăreni, reuneşte an de an pe simezele Galeriei Hollósy din Colonia Pictorilor Baia Mare creațiile realizate peste an în domeniul artelor plastice şi decorative.

Anuala Artelor 2021 are bucuria de a prezenta pe simeze un număr de 102 lucrări de artă aparținând a 61 de artiştii plastici, membri ai Filialei Baia Mare a UAPR.

La ceas aniversar, Anuala Artelor 2021 reunește artiști băimăreni și clujeni invitați, cadre didactice ale Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, specializările grafică, pictură și foto-video procesare computerizată a imaginii, după cum urmează Claudiu Cândea, Corina Horvath Bugnariu, Ioan Horvath Bugnariu, Ioana Olăhuț, Cristian Opriș, Eugen Savinescu, Florin Stefan și Ovidiu Tarța. Aceștia ne onorează cu un număr de 10 lucrări de artă plastică și decorativă.

Vernisajul expoziţiei, care va avea loc la Colonia Pictorilor Baia Mare (strada Victoriei, nr. 21), sâmbătă, 25 septembrie, începând cu ora 18.00. Expoziţia va fi deschisă în perioada 25 septembrie 2021 – 31 ianuarie 2022.