La Sala Polivalentă din Cluj-Napoca a avut loc sâmbătă, 18 septembrie, evenimentul muzical „Discoteca ’80”, la care au participat mii de persoane, a scris Monitorul de Cluj. Orașul de pe Șomeș este în scenariul galben, după ce a fost depășit pragul de incidență de 2 la mia de locuitori, iar desfășurarea concertelor este permisă cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție.

„Am petrecut cele mai frumoase șase ore împreună, iar pentru asta vă mulțumim! Am dansat, am cântat, ne-am emoționat și ne-am bucurat tare mult să vă avem din nou alături! Vă lăsăm această imagine aici, să ne rămână mereu în gând și-n suflete seara aceasta memorabilă”, au scris organizatorii, pe pagina de Facebook a evenimentului. Pe scenă au urcat Boney M, The Show–a tribute to ABBA, Gazebo, Joy, FR David și Eruption.

În imagini, se vede că BT Arena, care are o capacitate de peste 7.000 de locuri în tribune, este arhiplină. Lumea se distrează și dansează fără griji. Unii poartă mască, alții nu se protejează.

Potrivit organizatorilor, regulile de acces la eveniment precizau că acesta „este permis persoanelor care prezintă rezultatul unui test antigen negativ (din ultimele 24 de ore) sau un test PCR negativ (din ultimele 72 de ore) sau persoanelor cu certificatul de certificat de vaccinare sau persoanelor care au suferit de COVID și se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2”. Ei afirmă că au vândut exact numărul maxim permis de bilete, adică până la 70% din capacitatea spațiului.

Autoritățile nu au dat nicio sancțiune în urma desfășurării evenimentului pentru că Sala Polivalentă din Cluj are o capacitate de 9.300 de locuri, iar legea prevede că ”organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție”.

DSP Cluj nu a prezentat încă un punct de vedere legat de acest subiect.

Foto: Captură video