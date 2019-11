Observatorul Astronomic al Colegiului Național “Vasile Lucaciu” din Baia Mare a ajuns al 11-lea din țară care are un cod. Prof. Lucian Stoian, coordonatorul clasei de excelență la astronomie de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu“ din Baia Mare, este cel care a realizat mai multe observații astronomice vizuale și fotografice.

Rapoartele cu concluziile la care a ajuns profesorul au fost trimise la Minor Planet Center (MPC) – o organizație găzduită de Universitatea Harvard, responsabilă cu desemnarea planetelor minore (aici sunt incluși și asteroizii), a cometelor și a sateliților naturali din sistemul solar, cu calculul, verificarea și difuzarea eficientă a observațiilor și a orbitelor astrometrice pentru planetele și cometele minore. În 1 octombrie a venit și vestea bună: măsurătorile erau bune, iar observatorului astronomic i-a fost alocat codul L48.

Totul se face cu ajutorul unor softuri care apelează la cataloage stelare, ați ghicit, extrem de precise. Măsurătorile au fost realizate în luna iulie. Momentan, numele atribuit este Baia Mare Observatory, dar profesorul Lucian Stoian a precizat că a solicitat schimbarea numelui în Astronomical Observatory of „Vasile Lucaciu“ National College, Baia Mare.

“Când vremea și timpul îmi vor permite, voi face noi observații asupra asteroizilor, cu un telescop mai mare, iar măsurătorile le voi trimite din nou la MPC. Sper să fie și mai precise. Mii de astronomi amatori din întreaga lume fac astfel de observații cu scopul de a se determina mai exact orbitele corpurilor mici care orbitează Soarele. Multe dintre aceste corpuri pot pune la un moment dat în pericol Pământul, de aceea astfel de observații sunt extrem de importante. De asemenea, vreau să observ stele variabile, de diferite tipuri. Cine știe, cu puțin noroc, poate descoperim și noi ceva. Sper ca pe viitor să colaborez cu astronomi amatori din țară sau din străinătate, cu preocupări similare. Am primit deja câteva sfaturi utile de la Lucian Hudin (L04 – ROASTERR-1 Observatory, Cluj-Napoca), unul dintre cei mai activi și mai experimentați astronomi amatori români, cu sute de observații de foarte bună calitate, băimărean și el chiar dacă acum locuiește și muncește în Cluj-Napoca”, a adăugat Lucian Stoian.