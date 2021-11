Arcada Galați – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (15, 17, 23). Despre acest meci nu se poate scrie nimic, pentru că nu e nimic de consemnat. Poate doar faptul că gălățenii sunt campionii României. Pentru unii asta e de ajuns. Alții în schimb se întreabă cum e posibil ca în patru meciuri să faci doar două puncte.

Arcada: Raic 16p (un blocaj, 3 ași), V. Talpă 6p (2 blocaje), Bissette 8p (3 blocaje), Hernandez 4p (un as), Sestan 13p (4 blocaje, 2 ași), Bala 6p (3 ași), Kantor (libero). Au mai jucat: Ramella 1p și Butnaru. Antrenori: Sergiu Stancu și Răzvan Tănăsescu.

Explorări: Klochko 2p, Taboada 8p (4 blocaje, un as), Silvășan-Pașca 4p (un blocaj), S. Dragomir 4p (un as), Moreira 3p (blocaje), Tarța 12p (un blocaj), Crișan (libero). Au mai jucat: M. Talpă, Cheagă 6p (un as), Aldea 2p și Săvoiu (libero). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Au arbitrat: Alexandru Prodana și Robert Toader (București). Observator FRV: Jean Bratu (Brăila).

Celelalte rezultate ale etapei a patra:

– SCM Zalău – Dinamo București 1-3 (-23, -17, 21, -12);

– Știința București – CS UV Timișoara 3-0 (23, 18, 15);

– Unirea Dej – Rapid București 3-0 (20, 18, 21);

– Universitatea Cluj – Olimpia Titanii București 1-3 (20, -20, -22, -22);

– SCMU Craiova – Steaua București 2-3