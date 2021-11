Nu este pentru prima dată când la urechile jurnaliștilor a ajuns informația că în diferite locații din județul Maramureș se organizează contracost petreceri private, exclusiviste. Asta în condițiile în care în România conform legislației timp de 30 de zile este interzisă organizarea de nunți, botezuri, petreceri private etc.

O astfel de informație însoțită și de afișul care era distribuit doar într-un cerc restrâns de oameni a ajuns sâmbătă la noi. Ne-am organizat rapid pentru că o astfel de informație trebuie tratată ca o adevărată știre. De ce spunem asta? Pentru că milioane de români care nu au certificat verde stau în case între orele 22-5.00. În schimb, alții (vaccinați sau nevaccinați) umblă nestingheriți pe străzi sau la distracții în respectivul interval. Nimeni nu îi deranjează. Se mai face câteo acțiune ”de ochii lumii” și pentru a da bine în ochii jurnaliștilor maramureșeni. Mai mult, prin CJSU Maramureș ni se furnizează fotografii (pe rețeaua de socializare) de la diferite acțiuni de care nimeni nu are habar cât să vadă lumea că se ”muncește”. Jenant și irelevant. Nimeni nu vă mai crede.

Ce nu a mers bine și cum au fugit și s-au ascuns ”organizatorii” prin păduri

Dar să revenim la informațiile noastre. Cu sprijinul mai multor surse am reușit să avem biletul de intrare la petrecerea ce trebuia să se organizeze într-o LOCAȚIE SECRETĂ. Tariful: 150 lei/persoană (așa susțin sursele noastre). Odată avut accesul am aflat și locația – comuna DUMBRĂVIȚA, județ Maramureș. Totul era perfect, planul făcut. Aveam oameni în interior care să ne asigure imagini video de la PARTY-ul ILEGAL cu COCKTAIL BAR din belșug. Odată ce am fi avut imaginile video din interior, jurnaliștii noștri ar fi SUNAT LA 112 pentru a denunța PETRECEREA. Am fi așteptat sosirea echipajelor de poliție pentru a filma totul. Noi am fi avut ȘTIREA, IPJ Maramureș ar fi avut PROBELE. Acesta era planul. Plan care nu a funcționat. De ce? Simplu: ”specialiștii” CJSU Maramureș au aflat sâmbătă seara tangențial că se întâmplă ceva la Dumbrăvița. Rapid au sunat la poliție și au ”strigat în gura mare”: REPEDE, REPEDE, MERGEȚI SĂ NU AFLE PRESA!!! Ghinion presa știa și vă putea oferi TOTUL PE TAVĂ – fie vorba între noi. Ce au făcut în schimb MARI OAMENI AI LEGII? Au mers în zona respectiva și au dat ”cu bâta-n baltă”. Când au văzut echipajele (spun sursele noastre) toți cei prezenți și care ar fi pregătit party-ul ilegal, au fugit care-ncotro. Evident prin păduri. Drept urmare polițiștii NU AU PRINS PE NIMENI și s-au întors cu ”coada-ntre picioare”. E drept, sursele noastre spun că totuși ar fi fost doi tineri pe acolo cărora polițiștii le-ar fi ”ȘOPTIT” să nu cumva să organizeze ceva că va fi ”bai mare”.

Dar oare de ce polițiștii nu au avut habar că în Maramureș se organizează astfel de petreceri ilegale? Și mai ales la sat. Să fie oare vinovată marea reorganizare a secțiilor de poliție în care agentul de poliție muncește de la ora 8 la 16 și apoi o patrula parcurge zeci de kilometri prin o gramadă de sate? Dar oare știu polițiștii că organizatorii nu ar fi la primul party ilegal la diferite cabane pe care le închiriază? Oare ce se mai aude prin FIRIZA?

Ne oprim aici deocamdată, dar noi vom continua dezvăluirile. Nu de alta, dar mai avem multe de spus. Până atunci așteptăm și din partea poliției câteva explicații. Maramureșenii trebuie să fie informați, corect și coerent. Cea mai importantă explicație pe care polițiștii ar trebui să o ofere cetățenilor este: cum explică slaba pregătire operativă și informativă a angajaților instituției? Până vom primi poziția oficială jurnaliștii maramureșeni vă doresc sănătate și liniște. Respectați legea așa cum este: bună sau rea. Legea trebuie respectată, fie că convine sau nu.