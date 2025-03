Papa Francisc, spitalizat la Roma cu dublă pneumonie, ”s-a odihnit bine pe timpul nopții” și s-a trezit ”puțin după ora 08:00 (07:00 GMT)’, a anunțat miercuri dimineață Vaticanul într-un scurt comunicat de presă, citat de AFP și Reuters.

Potrivit celui mai recent buletin referitor la sănătatea papei și publicat marți seară, pontiful în vârstă de 88 de ani, care se află într-o stare ”stabilă”, ”nu a mai avut episoade de insuficiență respiratorie, nici bronhospasm”, dar a trebuit să petreacă noaptea de marți spre miercuri cu o mască de oxigen, relatează Agerpres.ro.

Papa Francisc a fost internat la Spitalul Gemelli din Roma pe 14 februarie din cauza unei infecții respiratorii severe, care a necesitat tratament permanent, potrivit Reuters.

Suveranul pontif a suferit două episoade de ”insuficiență respiratorie acută” luni, potrivit Vaticanului. Buletinul de sănătate de marți a fost redactat într-o notă mai optimistă, precizând că papa a fost stabil pe parcursul zilei și că nu a mai avut nicio criză respiratorie.

Cu toate acestea, medicii italieni au reiterat că prognosticul medical al liderului de la Vatican este ”rezervat”, ceea ce înseamnă că acesta nu se află încă în afara pericolului.

Papa Francisc nu a mai fost văzut în public din momentul spitalizării, cea mai lungă absență publică a sa de la începutul pontificatului, în urmă cu 12 ani. Medicii nu au precizat cât de mult ar putea dura tratamentul.

