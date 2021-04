Medicul și cercetătorul Octavian Jurma, un critic acerb al restricțiilor lejere impuse de autoritățile române raportat la gravitatea situației cu care ne confruntăm în prezenta pandemie, arată că, de fapt, România a adoptat de mai multă vreme, deliberat sau la presiunea opiniei publice la care factorii decizionali sunt deosebit de sensibili, „modeliul suedez și brazilian”. Mai mult, arată Jurma, într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, restricțiile sunt adresate abuziv și celor care nu prezintă niciun risc de îmbolnăvire sau contagiune: vaccinații și cei care au trecut deja prin boală.

Pe fondul presiunii publice și a protestelor anti-restricții, premierul Florin Cîțu a anunțat luni, într-o conferință de presă, că „revenirea la normalitate” va începe cu data de 1 iunie. „E un prim pas”, a spus șeful Guvernului, precizând că multe dintre restricții vor fi relaxate, însă până atunci campania de vaccinare trebuie accelerată. Iar pentru asta a cerut o implicare a Bisericii în campania de vaccinare. El a anunțat înființarea unui comitet interministerial care va pregăti momentul 1 iunie, urmând ca acesta să stabilească măsurile care ar putea fi luate de la acea dată.

Octavian Jurma: „Două declarații care confirmă că Romania a adoptat (deliberat sau implicit) modelul suedez și brazilian începand cu valul 2 și pecetluiesc soarta României pentru cel puțin 1 an:

Florin Cîțu, Premierul României (31 martie 2021):

„Nu printre cele mai relaxate, [masurile din Romania] sunt cele mai relaxate din Uniunea Europeană. România încă păstrează măsurile cele mai relaxate din Uniunea Europeană astăzi”

Florin Cîțu, Premierul României (5 aprilie 2021):

„Astăzi voi anunţa constituirea unui comitet interministerial, prin decizia premierului, sub coordonarea premierului, care să asigure, de la 1 iunie, revenirea la normalitate a României.

[…] Cinci milioane de persoane vaccinate este o cifră importantă pentru noi, pentru că reprezintă aproape 35% din populaţia adultă care trebuie vaccinată şi este momentul, cred eu, important ca, la sfârşitul lunii mai, să vorbim de revenirea economiei.”

=========================

Întrebarea care a lipsit la conferința de presă este:

„Ce a mai ramas de relaxat in Romania la nivel national?”

– să reununțăm la carantina de noapte?

– sa renunțăm la maști?

Acestea nu sunt masuri care sufocă viața normală iar o rată de vaccinare de 35% (un target foarte, foarte optimist) este insuficientă să împiedice un nou val de infectari, mai ales ca efectul vaccinarii are nevoie de mai mult de 30 zile să se vadă pe curbă.

Singura masură suplimentară de relaxare reală care a mai ramas de luat este scoaterea de sub incidența scenariilor roșii a industriei ospitalității. În felul ăsta, indicatorul rămâne unul pur academic și poate îl abandonăm cu totul pentru a adopta indicatorul european al incidenței la 100,000.

Știm deja din eșecul monumental al testării rapide în școli (instituții de stat) că testarea rapidă în restaurante (instituții private) este un eșec la fel de previzibil. Asta dacă nu cumva premierul a reușit să îi convingă ca pe lângă teste să plătească din buzunarul lor și personal calificat în recoltarea de probe biologice care să stea la intrarea în restaurante.

Nimic nu ma impiedica sa imi fac si eu un test rapid acasa si o sa il tin permanent in buzunar sa il arat oriunde mi se cere „dovada” ca sunt negativ.

După ce că tot nu suntem în stare sa testam, mai suntem atât de fuduli încât nu permitem exact celor vaccinati sau vindecați (care nu au nevoie de teste să știm că sunt negativi) să circule liber, de parcă vaccinarea și raportarea bolii sunt infracțiuni. Ca de obicei recompensăm repetenții și penalizăm premianții.

Când tragem linia ne asteptăm ca lumea să se vaccineze, să își raporteze boala și să se testeze oficial lasând lumea să își reia viața normală fără vaccinare, fără raportarea bolii și transferând costul testării asupra populației.

Please knock me out and wake me up when is all over…

PS. Americanii permit celor vaccinați să se întâlnească în grupuri mici și fără mască nu pentru că au ajuns la 35% vaccinare și pentru că cei vaccinați au un risc infim să transmită boala”.

Sursa: Podul.ro