Ai o companie în plină dezvoltare și ai nevoie de o soluție flexibilă de transport? Înseamnă că ai nevoie de soluția Pall-Ex, cea mai modernă și eficientă variantă de transport paletizat!

Compania se mândrește atât cu rata de livrări la timp, care este de 99%, cât și cu procentul extrem de redus de daunalitate, raportat la volumele tranzitate, undeva sub 0,16%.

În plus, vei avea acces la sistemul de urmărire online a comenzilor, deci poți da termene de livrare realiste partenerilor tăi. Pall-Ex este astfel un susținător al companiilor mici și mijlocii.

Pall-Ex operează după un model inovator de business, astfel că, lucrând în cadrul unei rețele cu transportatori și distribuitori locali, livrează mărfuri paletizate în 24-48 ore, pe întreg teritoriul României. Totodată, compania deține și cea mai întinsă rețea de depozite a unei companii de logistică autohtone, având 40 de locații în țară.

În plus, odată cu cel mai recent hub logistic inaugurat de Pall-Ex România, Cluj-Napoca Hub, care deservește județele din nordul țării, clienții din această regiune se pot bucura de timpi de tranzit buni și tarife extrem de competitive chiar și pentru companiile care își vând produsele doar regional.

Astfel, hub-ul logistic din Cluj-Napoca al Pall-Ex România optimizează fluxurile de transport, prin eficientizarea proceselor și prin scurtarea timpului de tranzit, în județele: Cluj, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Satu Mare și Bihor.

Pe lângă avantajul livrării în 24 de ore, afacerea ta va câștiga și datorită prețurilor competitive, cât și a transportului în condiții de deplină siguranță.

Pall-Ex România este rețeaua lider a pieței de transport și distribuție expres de mărfuri paletizate din România și garantează livrarea în 24 de ore a partidelor mici de marfă, între 1-10 paleți.