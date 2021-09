Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat vineri, la prezentarea candidaturii sale la șefia partidului în fața membrilor PNL Dâmboviță, că liberalii nu îi datorează nimic lui Klaus Iohannis, afirmația fiind aplaudată la scenă deschisă.

„Eu cred că PNL nu are nicio datorie faţă de preşedintele Iohannis. Dimpotrivă. Eu am convingerea că preşedintele PNL trebuie să fie ales de membrii PNL cu mintea lor, cu gândirea lor şi cu sufletul lor. Eu cred că preşedintele PNL trebuie să fie îndatorat şi legitimitatea lui să se bazeze doar pe votul dumneavoastră, marea oaste a PNL. Vă asigur, în acelaşi timp, că după ce voi câştiga, va fi acelaşi parteneriat de succes cu preşedintele României, aşa cum a fost în toţi cei patru ani de zile cât am fost preşedintele PNL şi am câştigat aproape toate bătăliile pe care le-am dus”, a spus Orban la microfon.

Nu înțelegem de ce, după ce a spus un mare adevăr în primele fraze, la urmă s-a făcut din nou preș în fața locatarului vremelnic din Deal, cu toate că lumea știe că niciodată nu vor mai putea fi aceleași relații între cei doi, după ce Cîțu ar fi trimis la plimbare și, ulterior, la pușcărie.

Adică oprești incredibila ascensiune a pupilei iohanniste, și tu vrei ca protectorul să te țină pe tine în brațe. Nu, acest individ nu-i capabil de înțelegere, mai degrabă va căuta să se răzbune pe Orban și liberali.

Ne miră și ieșirea neobișnuită a lui Șică Mandolină, semn că știe că va avea o misiune grea în disputa cu penalul Cîțu, încă sprijinit de mai toate forțele obscure ale societății. Ne miră pentru că au trecut numai doi ani de când Șică se urca servil pe scenele de campanie și striga ca un apucat „cine este generalul?”, „cine tace și face? (!!!), atunci când prezenta ursul morocănos și fudul ce urma să fie reales președintele țării.

Poate că acum Orban se dă rotund în fața liberalilor pentru că o parte dintre ei și-au dat seama pe cine au pus pe tron la Cotroceni, așa că a venit vremea să dea cu el de pământ când se va ivi oportunitatea, iar până atunci să-l ignore și să nu-i mai facă toate hatârurile pentru că îi duce în fiecare zi spre prăpastia adâncă din care, dacă vor aluneca în ea, le va fi tare greu să iasă la lumină.

În plus, aceeași liberali s-au convins că Orban a fost parfum, nu a fost nici pe departe etalonul umilinței, obedienței și slugărniciei în relațiile cu Iohannis, pentru că a apărut penalul Cîțu, care îl întrece la toate categoriile, fiind rege în domeniu servilismului.