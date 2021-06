Consiliul Județean, în baza relațiilor de colaborare cu filiala Maramureș a Camerei de Comerț și Industrie România – China, promovează programul de burse de studiu pentru studii superioare de masterat susținut de Guvernul Republicii Populare Chineze „YOUTH OF EXCELLENCE SCHEME OF CHINA – MASTER PROGRAM (YES CHINA)”.

Bursele vor fi acordate pe bază de concurs de dosare, pentru forme de învățământ superior în limba engleză, iar cursurile se vor desfășura în Republica Populară Chineză, începând cu luna septembrie 2021.

Programul asigură sprijin financiar tinerilor proveniți din 82 de țări în curs de dezvoltare în vederea absolvirii studiilor masterale în Republica Populară Chineză. În anul academic 2021-2022, sunt disponibile 8 programe de studii masterale în următoarele domenii: drept (chinez), sănătate publică, cooperare economică internațională, studii chineze, drept internațional economic, administrarea afacerilor, finanțe internaționale, inginerie civilă sustenabilă.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactați Camera de Comerț și Industrie România – China, la adresa de e-mail ccirc.mm@ccroch.ro, telefon: 0745273386.