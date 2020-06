A trecut un an de când apele liberale locale s-au învolburat atât de tare, încât erau gata, gata să iasă din matcă. Se întâmpla imediat după ce PNL Maramureș a câștigat detașat alegerile europarlamentare în județ, confirmând proverbul potrivit căreia câinii dintâi turbează când dau de bine.

Se spune că înainte de turbare, câinii urlă o săptămână. Cam asta a făcut și conducerea filialei județene, în frunte cu junele Ionel Bogdan, care a început să nu-și mai încapă în piele, să își arate mușchii de învingător și să agite securea de război în direcția dușmanilor.

Normal ar fi fost ca adversarii politici din celelalte partide să fie ținta amenințărilor apașului Bogdan, dar nu s-a întâmplat asta. În capul junelui a încolțit gândul că a venit momentul să se debaraseze de persoanele incomode din partid care, datorită notorietății, a calităților umane și profesionale i-ar fi putut pune în umbră nedefinita sa personalitate.

Un fel de răzbunare prostească izvorâtă din invidie, neputință, frustrare, stări care te fac să crezi că dacă elimini anumite persoane din calea ta, ascensiunea spre înălțimile la care visezi va fi mult mai rapidă. Dar, procedând așa, rareori obții satisfacția așteptată. Mai mult, poți deveni personajul negativ din grup pentru că toți ceilalți cunosc împrejurările ce te-au făcut să-ți pui în aplicare planurile.

Prima persoană de care dorea să scape era deputatul Viorica Cherecheș, singurul parlamentar liberal din județ. Micuțul Bogdan își închipuia că aflându-se în permanent contact cu conducerea de la centru, deputatul i-ar putea uzurpa funcția de șef al filialei. Iar când a văzut în sondajele comandate chiar de el ce distanță astronomică îl separă în ochii alegătorilor de personalitatea cea mai cunoscută din PNL Maramureș, a decis să acționeze.

Pe 31 mai 2019, la ceas de seară, a convocat Comitetul Director Județean și a propus începerea procedurilor pentru excluderea din partid a deputatului Cherecheș. Motivele? La fel de puerile ca și toată acțiunea imberbului lider: nu s-a implicat în campania pentru europarlamentare și s-a afișat alături de premierul Viorica Dăncilă în timpul vizitei la Spitalul de Boli Infecțioase. din Baia Mare.

Două minciuni gogonate, pentru că, cu toate că nu i-a cerut să facă nimic în campanie tocmai pentru ca să îi poată reproșa asta mai târziu, Viorica Cherecheș a colindat județul alături de doamnele din organizația de femei liberale, dovadă fiind zecile de întâlniri cu alegătorii. Deputatul și femeile liberale au fost de fapt cei mai activi agenți electorali ai formațiunii.

Cât privește vizita premierului la spital, ne întrebăm dacă prezența celei care și-a legat întreaga activitate de această unitate sanitară model, era justificată sau nu? Din perspectiva unor prostănaci politici, probabil că nu era. Dar profesional și moral Viorica Cherecheș nu putea lipsi în acel moment din unitatea în care muncește de trei decenii. Culmea, în alaiul premierului se afla și Cristian Bușoi, europarlamentar PNL. Normal ar fi fost ca zăpăcitul lider liberal local să ceară și excluderea sau sancționarea lui Bușoi, dacă pentru asta a dorit pedepsirea Vioricăi Cherecheș.

Gașca din jurul lui Ionel Bogdan (Țâgârlaș, Bota, Cerneștean ș.a.) au scormonit peste tot ca să găsească dovezi în susținerea deciziei și au aflat lucruri cu adevărat „cutremurătoare”. Au început cu „Facerea”, afirmând că deputatul a ajuns inexplicabil în PNL și pe listele de candidați la parlamentare, eliminându-l din competiție pe Mircea Dolha. Sigur că la vremea acelor decizii ei nu însemnau nimic în partid, din cauza asta nu știau că Dolha a „curtat-o” intens pe Viorica Cherecheș să accepte candidatura, pentru că altfel risca să nu câștige niciun mandat în județ. El a candidat la Senat, deci nu a fost eliminat, dimpotrivă, a ales singur această „distribuție”.

Apoi, Viorica Cherecheș nu ar fi protestat împotriva corupție în Palatul Parlamentului, prin februarie 2017, așa cum au făcut ceilalți deputați liberali. Mai mult, „trădătoarea” nu și-a aprins lanterna telefonului la un protest similar inițiat de liberali în plenul Camerei Deputaților. Culmea culmilor, a lipsit de la votul Ordonanței 13, cu toate că șefii PNL au cerut prezența obligatorie a parlamentarilor. Complotiștii locali știau foarte bine că deputatul nu se afla în țară, a anunțat din timp că nu are cum fi prezent la serviciu, liderul Ludovic Orban fiind informat.

Din toată povestea asta cu cocoșul roșu nu puteau să lipsească acuzațiile că mama s-a dat de partea puterii pentru ca să își ajute fiul, primarul municipiului Baia Mare, trimis în judecată pentru fapte de corupție. A trecut un an de la lansarea acestor mizerii și în dosarul fiului nu s-a petrecut nimic spectaculos, procesul se îndreaptă spre achitarea inculpatului, chiar dacă puterea politică a trecut în mâinile altora.

Am lăsat la urmă cea mai teribilă acuzație pentru care Viorica Cherecheș trebuia exclusă imediat din PNL. La mitingul electoral din Baia Mare s-a pozat cu candidatul Rareș Bogdan pe scenă, dar i s-a adresat acestuia de câteva ori cu apelativul „Răzvan”, iar urechile vigilente au înregistrat imediat „marea greșeală”. Stați, că nu-i gata secvența. Pozele cu Rareș au fost postate pe Facebook, dar dintre cei care au apreciat postarea majoritatea au fost pesediști! Unde găsești o dovadă de trădare mai concludentă? Cum au dedus care dintre comentatori sunt pesediști și care liberali, nimeni nu știe.

Odisea tentativei de excludere a deputatului Viorica Cherecheș din PNL a împlinit un an și lucrurile nu au fost tranșate. Propunerea Comitetului Director Județean urma să fie discutată în Biroul Permanent Național, dar nu s-a aflat niciodată pe ordinea de zi a forului superior.

O parte dintre cei care au muncit din greu la înlăturarea deputatului din partid au reușit să se descurce de minune. Bota e secretar de stat, iar Bogdan face parte din garda pretoriană care-l înconjoară pe premier.

Dosarul excluderii e subțirel, nu conține nici măcar o singură dovadă concludentă pentru care unicul parlamentar liberal din județ ar trebui dat afară din partid. E limpede că tentativa inițiată de Ionel Bogdan a fost un eșec de proporții, din moment ce conducerea PNL nu a luat o decizie până în prezent. Și nici nu putea să o facă, din lipsa probelor.

Așteptăm deznodământul uneia dintre cel mai murdare și mârșave acțiuni din politica locală, cu promisiunea că vom reveni asupra subiectului.

Grigore Ciașcai