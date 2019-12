Ea se numește Nicoleta Cărpineanu și este originară din Zalău, însă acum trăiește în Anglia de 21 de ani.

Aflată în Brighton, Nicoleta a învățat să mixeze pe muzică românească, aceasta fiind modalitatea ei de a menține legătura cu țara în care s-a născut.

Acum, numele ei de artist este Nico de Transilvania, iar toate fondurile rezultate din vânzarea ultimului său album, “Be One”, au fost direcționate pentru proiectului de plantare a copacilor în România. De asemenea, proiectul a beneficiat de o campanie de strângere de fonduri pornită in Marea Britanie, acolo unde locuiește.

Potrivit unui comunicat de presă, în primăvară, printr-un proiect-pilot, ea a reușit să planteze 100 de stejari în satul Cobor, pe Colinele Transilvaniei. Banii proveneau din donațiile primite pentru albumul Be One, și el “produs” pe meleaguri românești si englezești.

Dar proiectul nu s-a oprit aici. Nicoleta Cărpineanu a lansat ONG-ul “Forests Without Frontiers” – ”un apel ce a prins mult mai bine la străini decât în rândul românilor”. Românca a reușit să strângă, prin acest ONG, destule fonduri, cât să planteze 15.000 de arbori.

Pomii au fost plantați în apropierea Lacului Vidraru. Și asta nu e tot: printr-un parteneriat de lungă durată încheiat cu Fundația Conservation Carpathia, care a pus la dispoziție 3 hectare de teren, au angajat oameni care locuiesc în localitățile din Munții Făgăraș.

Puieții vor fi introduși într-o arie naturală de protecție a pădurilor, Natura 2000, înlocuiți dacă este cazul și îngrijiți până la maturitate.

“Mi-am dat seama de faptul că prezervarea mediului este legată intrinsec de protejarea tradițiilor, instrumentelor și folclorului. Dacă pierdem pădurile, pierdem și comunitățile de acolo, se risipește cultura lor populară. Atât pădurile, cât și tradițiile au nevoie de protecția noastră, a tuturor”, mai spune Nicoleta Cărpineanu, conform sursei citate.

Forests Without Frontiers Plantation from Nicoleta Carpineanu on Vimeo.

“Este o inițiativă fantastică de a combina natura, conservarea, artele și comunitățile locale. Suntem încântați să lucrăm împreună pe această temă, avem obiective asemănătoare și terenuri pentru a sprijini dezvoltarea proiectului”. – Christoph Promberger, Director Executiv, Fundatia Conservation Carpathia.

Planurile româncei nu se opresc aici: în următorii 5 ani, artista dorește să planteze un milion de copaci în zonele defrișate din România.

În paralel, toate fondurile ce provin din vânzarea albumului “Be One” vor fi folosite pentru aceeași cauză.

Povestea albumului “Be One” a început în Transilvania, unde s-a întâlnit cu mai mulți cântăreți autentici din satele de aici. A decis să se întoarcă, și așa a înregistrat 20 de muzicieni din țară.

”Ideea a fost de a face folclorul românesc, instrumentele și versurile mult mai cunoscute în lume și mai accesibile pieței internaționale. Eu fiind DJ de muzică globală electronică, am vrut să am mai multe piese cu elemente de acasă pe care să le mixez sau să le includ în show-ul meu. Această inspirație a venit din călătoriile mele în lumea întreagă ca DJ, de unde am colecționat muzică de dans cu elemente tradiționale specifice locului. Eu mixez Global Electronic Beats, pe vremuri mixam Balkan Beats, dar acum îmi place să includ elemente din lumea întreagă. Mă consider o persoana globală, cu rădăcini în România”, mai spune românca.

Sursa: Pro TV