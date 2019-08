Elena Axinte, o vasluiancă stabilită de 11 ani în Italia, a plecat în aventura vieții ei. Românca și-a propus să facă înconjurul lumii pe motocicletă! Într-un recent interviu acordat Digi24, declara: „O să mă opresc mai întâi în România, am să o străbat în lung și-n lat, apoi o să mă-ndrept spre Orientul Mijlociu, Asia și tot mai departe”.

Nu este pentru prima dată când Elena Axinte se aventurează într-o astfel de expediție, urmându-și pasiunea și instinctele, ea a mai petrecut patru luni de zile la bordul motocicletei sale cutreierând țările din Africa.

Dar cel mai bine ne explică chiar Elena în ce constă proiectul său și care îi sunt obiectivele, într-o postare de pe profilul Facebook în care scrie:

«Vă dau întâlnire în lume! Dacă vreți să ne vedem, citiți această lungă postare pentru a mă cunoaște mai bine și pentru a înțelege mai bine dimensiunile călătoriei mele.

Dragi prieteni, călătoria mea prin lume a început. Este vorba despre o alegere. Nu are nimic de-a face cu turismul, cu vacanțele sau chiar cu așa-numitul „an sabatic”. E vorba despre o alegere de viață, o călătorie foarte personală, spirituală, culturală și socială.

Am decis să trăiesc următoarea perioadă a vieții mele în călătorie, fără a-mi da limite de timp sau destinații fixe de cucerit.

Dimensiunea în care mă regăsesc cel mai bine în această perioadă a vieții mele este călătoria, condusă fiind de un puternic sentiment de apartenență și universalitate.

Am descoperit că „acasă” este peste tot, că aparținem fiecărui centimetru al acestui pământ și, mai presus de toate, am înțeles că EU sunt CASA mea. În călătorie sunt „acasă”. Simt mai mult ca niciodată nevoia de a merge acolo unde sunt iubită și de a iubi acolo unde merg; să-mi deschid inima și să întind mâinile pentru a da și a primi; să mă amestec și să mă omogenizez cu întreaga LUME.

Am decis să plec în această nouă aventură singură, pentru că atunci când călătoresc singură… nu sunt niciodată singură. Nu-mi place singurătatea, dar iubesc libertatea și independența. Călătoria de una singură îmi oferă o deschidere absolută către viața care se întâmplă, către alegere și către momentul prezent, singurul moment care contează pentru mine acum.

În călătoria din Africa, am experimentat ceva cu adevărat magic. În aproape patru luni de hoinărit în țările din Vestul African, nu am stat la hoteluri și nu am deschis niciodată cortul. Am fost întotdeauna găzduită de localnici. Dintr-o dată, s-a creat o rețea magică de contacte ce se lărgea tot mai mult din oraș în oraș, din țară în țară; ca un mic bulgăre de zăpadă care pe măsura ce se rostogolește devine tot mai mare și mai puternic.

În felul acesta am descoperit DRUMUL pe care l-am numit CASĂ. Am descoperit CĂLĂTORIA pe care am numit-o VIAȚĂ. Așa am descoperit că EU sunt casa mea!

Vreau să trăiesc această nouă călătorie în același mod: să experimentez lumea, răspândind și primind iubire, inspirându-i pe alții și inspirându-mă la rândul meu, vreau să mă conectez cu locuri și oameni noi, în căutarea unor noi pământuri, noi familii și prieteni noi.

Va fi un soi de experiment social, condusă fiind de dorința de a crea o rețea universală de suflete.

Prin urmare, vă dau întâlnire în lume. Dacă doriți să mă întâlniți, să mă descoperiți, să mă găzduiți, voi fi foarte fericită să împărtășesc cu voi noua mea alegere de viața și să vă fac parte din ea.

Momentan știu doar direcția: chemarea din EST. Voi traversa Europa de Est prin Balcani și apoi voi face o oprire mai lungă în România, explorând-o cât mai mult. Voi continua spre Orientul Mijlociu și Asia. Deocamdată, traseul meu este acesta, descoperind mai târziu punți de legătură către alte continente. Voi hotărî totul pas cu pas. Voi merge acolo unde drumul îmi va fi deschis și armonios. Voi merge unde mă vor chema și unde voi fi iubită…

Astăzi (12 august – n.r.) sunt încă în Italia, luându-mi rămas bun de la oameni pe care îi iubesc atât de mult. În zilele următoare mă voi îndrepta spre Slovenia, Croația și alte țări balcanice.

Dacă suneti prin zonă sau sunteți din zonă, faceți cu mâna. Voi încerca să răspund la apel. Acum am tot timpul. Vă pot oferi în schimb, drept cadou, povestea experienței mele, vă pot fi de folos la treburile casei de zi cu zi, vă pot găti un fel de mâncare italiană sau un fel de mâncare românească, mă pot juca cu copiii voștri și pot avea grijă de ei, vă pot povesti despre munca mea.

P.S.: Primesc multe mesaje. Uneori nu va fi ușor să răspund tuturor. Așa că vă rog să o faceți și voi pas cu pas, pe măsură ce mă voi apropia de țările voastre.»

Pe Elena Axinte o putem urmări în aventura sa și pe pagina Facebook, Hele Biker.