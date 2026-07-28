O simplă postare despre o piesă arheologică veche de peste două milenii a stârnit o amplă dezbatere în mediul online. Placa din argint aurit descoperită în cadrul celebrului tezaur de la Săliștea, păstrată în prezent la Kunsthistorisches Museum din Viena, a împărțit internauții în tabere, fiecare venind cu propria interpretare asupra enigmaticelor personaje reprezentate pe artefact.

Discuția a pornit după ce istoricul și arheologul Cătălin Delmo Stănculescu a prezentat o analiză bazată pe studiul arheologului Daniel Spânu, potrivit căreia cele două personaje de pe placa decorată în tehnica repusajului ar putea reprezenta figuri feminine. Argumentul principal îl constituie modul în care au fost reprezentate anumite detalii anatomice, interpretare care ar putea schimba complet semnificația scenei și ar susține ipoteza existenței unei reprezentări cu caracter religios sau mitologic.

Autorul studiului merge chiar mai departe și propune posibilitatea ca piesa să fi făcut parte dintr-o compoziție cu trei personaje feminine, însă subliniază că este vorba despre o ipoteză de lucru, deoarece o parte a plăcii s-a pierdut, iar reconstituirea nu poate fi demonstrată cu certitudine.

Dacă specialiștii vorbesc despre ipoteze arheologice, utilizatorii rețelelor sociale au venit cu propriile explicații. Unii consideră că personajele sunt războinici și nu femei, susținând că așa-numiții „sâni” ar putea reprezenta simple elemente decorative sau anatomice. Alții cred că scena ilustrează un dans ritual ori un ceremonial asemănător tradițiilor populare păstrate până în epoca modernă. Au existat și voci care au pus sub semnul întrebării însăși atribuirea obiectului culturii dacice. Potrivit acestora, faptul că un artefact a fost descoperit pe teritoriul fostei Dacii nu este suficient pentru a demonstra că a fost realizat de daci, fiind invocate numeroase posibilități privind circulația obiectelor de prestigiu în Antichitate.

De cealaltă parte, alți participanți la dezbatere au susținut că reprezentarea unor podoabe sau ornamente corporale ar indica personaje feminine și chiar au avansat ipoteza unei legături cu simboluri ale fertilității. Au existat și comentarii care au făcut comparații cu celebrul cazan de la Gundestrup sau cu alte descoperiri din perioada Latène, încercând să identifice asemănări în coafură și în stilul artistic.

Dincolo de numeroasele interpretări, un lucru este cert: până în prezent nu există un consens în lumea academică privind semnificația exactă a plăcii de la Săliștea. Fragmentarea piesei și lipsa contextului complet fac ca orice explicație să rămână, cel puțin pentru moment, la nivelul unei ipoteze argumentate.

Astfel, artefactul continuă să fie unul dintre cele mai misterioase obiecte atribuite perioadei dacice, iar disputa din mediul online demonstrează că istoria și arheologia reușesc încă să provoace dezbateri aprinse, în care pasiunea publicului se întâlnește cu prudența cercetării științifice.