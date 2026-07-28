Ministerul Educației a publicat marți, 28 iulie, rezultatele inițiale ale concursului național de Titularizare 2026, mult așteptate de zeci de mii de candidați care își doresc un post în învățământul preuniversitar.

Notele obținute de candidați pot fi consultate atât la sediile inspectoratelor școlare județene, cât și pe platforma oficială titularizare.edu.ro.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații la sediile inspectoratelor școlare sau le pot transmite în format electronic marți, 28 iulie, până la ora 21:00, respectiv miercuri, 29 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 4 august, atât la inspectoratele școlare, cât și online.

La proba scrisă desfășurată în 21 iulie au participat aproape 37.400 de profesori și viitori profesori, numărul candidaților fiind cu aproximativ 6% mai mic față de anul precedent, când s-au înscris 39.737 de persoane cu drept de participare.

Concursul de Titularizare reprezintă principalul examen de angajare în învățământul preuniversitar, iar rezultatele obținute sunt decisive pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate din școlile din întreaga țară.