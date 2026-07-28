Colectivul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș este în doliu după trecerea la cele veșnice a fostului coleg Constantin Petric, cel care și-a dedicat o parte importantă a activității cercetării istoriei locale și îmbogățirii patrimoniului muzeal al județului.

Reprezentanții instituției au transmis un mesaj de condoleanțe, în care evocă profesionalismul, devotamentul și caracterul celui care, ani la rând, a participat la numeroase cercetări de teren în Maramureș și în alte zone ale țării.

„A fost un om apreciat de toți cei care l-au cunoscut și mai ales de cei care, alături de el, au străbătut ani la rând cale lungă prin județul Maramureș și nu numai, pentru a cerceta istoria locală și pentru a îmbogăți colecțiile muzeale. Ne amintim cu recunoștință de contribuția sa la activitatea muzeului și de caracterul său plăcut și colegial”, au transmis reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.

În aceste momente de tristețe, colegii și-au exprimat solidaritatea cu familia și apropiații lui Constantin Petric, cărora le-au transmis sincere condoleanțe.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace și să le aducă alinare celor care l-au cunoscut și l-au iubit”, este mesajul de rămas-bun transmis de colectivul muzeului.