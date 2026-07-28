Au început înscrierile la Școala Populară de Artă Baia Mare, iar iubitorii de artă sunt invitați să își transforme pasiunea într-o experiență de învățare alături de profesioniști. Cursurile, organizate de Centrul Culturii Tradiționale Maramureș, se adresează tuturor celor care doresc să își dezvolte talentul și să aprofundeze diferite discipline artistice, indiferent de nivelul de pregătire.

Noua sesiune de înscrieri oferă oportunitatea viitorilor cursanți de a face parte din una dintre cele mai cunoscute instituții de formare artistică din județ, unde, de-a lungul anilor, numeroși tineri și adulți și-au descoperit sau perfecționat aptitudinile în domenii precum muzica, artele plastice, dansul sau meșteșugurile tradiționale. Managerul Centrului Culturii Tradiționale Maramureș, profesorul Lucian Iluț, le transmite un mesaj de bun venit tuturor celor care aleg să pornească pe acest drum artistic, încurajându-i să profite de această oportunitate de a învăța, de a crea și de a face parte dintr-o comunitate dedicată culturii și tradițiilor.

Reprezentanții instituției îi îndeamnă pe cei interesați să se înscrie din timp și să descopere oferta educațională a Școlii Populare de Artă Baia Mare. Pentru mulți cursanți, aceste programe reprezintă primul pas spre o carieră artistică, iar pentru alții o modalitate de a-și cultiva pasiunea și creativitatea într-un mediu profesionist.