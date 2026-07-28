Cu prilejul Zilei Naționale a Ambulanței, Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de recunoștință și apreciere tuturor profesioniștilor din serviciile de ambulanță, evidențiind rolul esențial pe care aceștia îl au în sistemul național integrat de răspuns la urgențe.

Reprezentanții DSU au subliniat că personalul serviciilor de ambulanță acționează permanent alături de celelalte structuri de intervenție, formând o echipă unită care are un singur obiectiv: salvarea de vieți. Fiecare intervenție este rezultatul profesionalismului, cooperării și dedicării salvatorilor care răspund solicitărilor de urgență la orice oră din zi și din noapte, indiferent de condițiile în care sunt chemați să intervină.

În mesajul transmis cu ocazia acestei zile aniversare, Departamentul pentru Situații de Urgență le-a mulțumit tuturor angajaților din serviciile de ambulanță pentru curajul, implicarea și devotamentul de care dau dovadă în fiecare misiune și le-a adresat urarea de „La mulți ani!”, în semn de respect pentru activitatea desfășurată în slujba comunității.