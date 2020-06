Procurorii au stabilit că tânărul din Reşiţa, în vârstă de 29 de ani, găsit carbonizat în urma unui incendiu luni dimineață, a fost bătut în mod repetat de doi adolescenți, de 16 şi 17 ani. Ca să își acopere urmele, băieții, ajutați și de un copil de 12 ani, au transportat victima la o baracă, pe care au incendiat-o când bărbatul era încă în viață.

Cei doi adolescențil-au agresat pe bărbat la locuinţa sa, pe malul unui râu, dar şi în baraca unde l-au transportat şi ulterior i-au dat foc cât era încă în viaţă.

Din cercetări s-a aflat că un alt copil, în vârstă de 12 ani, i-a ajutat pe agresori să transporte victima.

”S-a stabilit faptul că persoana vătămată a fost bătută iniţial la adresa din municipiul Reşiţa, str. Căminelor, jud. Caraş-Severin, de către numiţii D. K. M.(17 ani) şi C. A. R.(16 ani), fiind transportat pe malul Bârzavei (pe strada Ţerovei, podul ce duce înspre SC C. SA), unde a fost agresat ulterior de aceleaşi persoane, aducând-o în stare de semi-inconştienţă, fiind transportat în decursul aceleiaşi nopţi, de către numiţii D. K. M. şi C. A. R., precum şi D. A. F. (minor în vârstă de 12 ani), la sălaşul situat în spatele blocului cu nr. 1 de pe strada Albăstrelelor din municipiului Reşiţa, unde a fost din nou agresat fizic, iar ulterior, cât încă victima se afla în viaţă, a fost incendiată”, au transmis, marţi, procurorii care se ocupă de caz.

Potrivit unor surse implicate în anchetă, tânărul s-ar fi întâlnit cu adolescenții și ar fi consumat alcool. La un moment dat, între ei a izbucnit un scandal violent, pe fondul unor certuri mai vechi. Unul dintre tineri l-a lovit puternic în zona capului, iar bărbatul s-a prăbușit. Ca să își acopere urmele, cei patru l-ar fi dus apoi în baracă și ar fi dat foc încăperii.

Adolescenţii de 16 şi 17 ani au fost reţinuţi și prezentaţi magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru omor calificat.