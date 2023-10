 Peste 500 de persoane vârstnice își pierd viața sau sunt rănite, în fiecare an, în urma

incendiilor;

 Cele mai multe cazuri soldate cu decese se înregistrează în rândul persoanelor de peste 70 de ani;

 Anul trecut, în România s-au produs, în medie, zilnic, 19 incendii la locuințe, majoritatea dintre acestea în mediul rural;

Peste 500 de persoane vârstnice, parte dintre acestea cu diferite dizabilități, își pierd viața sau sunt rănite, în fiecare an, în urma incendiilor. Pornind de la această realitate îngrijorătoare, E.ON România, Delgaz Grid, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), lansează o nouă campanie națională de informare, în cadrul parteneriatului „Împreună pentru siguranță”.

Campania își propune să sublinieze importanța decisivă a măsurilor de prevenție care trebuie respectate de către cei în cauză sau de către aparținători, pentru preîntâmpinarea unor evenimente soldate, de cele mai multe ori, cu pierderi de vieți și pagube materiale însemnate.

„De tine depinde să schimbi povestea. Viața este mai importantă!” este mesajul principal al campaniei, care își propune să reamintească faptul că fiecare este responsabil de siguranța sa, dar în aceeași măsură și de cea a membrilor familiei, apropiaților sau chiar vecinilor, care nu mai pot acorda atenția cuvenită prevenirii riscurilor.

Mesajele campaniei sunt difuzate la nivel național și aduc în prim-plan necesitatea schimbării mentalității, în special în cazul persoanelor în vârstă, în ceea ce privește importanța realizării din timp a lucrărilor de întreținere, a reviziilor periodice și a reparării instalațiilor electrice și de încălzire, precum și a coșurilor de fum.

Potrivit statisticilor IGSU, cauzele principale generatoare de incendii sunt utilizarea echipamentelor sau aparatelor electrice cu defecțiuni sau cu improvizații, nerespectarea regulilor 2/4 privind utilizarea focului deschis în spații închise, jarul sau scânteile provenite de la sistemele de încălzire, mijloacele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate în timpul funcționării sau coșurile ori burlanele de fum defecte sau necurățate. Anul trecut, în aria de activitate a companiei Delgaz Grid au avut loc 12 explozii soldate cu 36 de victime, dintre care 5 decedate. 30 din totalul persoanelor afectate au fost vârstnici. De la începutul acestui an și până în prezent s-au înregistrat trei explozii, în urma cărora 6 persoane au avut de suferit, două dintre acestea fiind vârstnice.

Incidentele au fost cauzate de executarea greșită a procesului de aprindere a focului la mașina de gătit, tip aragaz și/sau soba de încălzit, din teracotă sau de intervențiile neautorizate asupra instalațiilor cu gaz ale imobilului.

În ceea ce privește intoxicațiile cu monoxid de carbon, anul trecut au fost consemnate 16 incidente de această natură, în urma cărora 30 de persoane au fost afectate, iar una dintre acestea și-a pierdut viața. Intoxicațiile au fost cauzate de coșuri de fum obturate sau de neetanșeități ori obturări la sistemele de evacuare a gazelor arse (la centrale termice sau sobe care funcționează cu gaze naturale), dar și de utilizarea aragazului pentru încălzirea locuinței.

„În campania din acest an ne îndreptăm atenția spre părinții și bunicii noștri, dar și spre alte categorii vulnerabile care au nevoie mai mult decât oricând de grija și atenția noastră. Din păcate, vedem prea multe cazuri în care vârstnicii cad victime ale incendiilor cauzate de diverse incidente din gospodării. Ne dorim ca astfel de drame să fie evitate și, de aceea, credem că este deosebit de important să ne implicăm într-un demers de informare și prevenție alături de partenerul nostru, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu care de 11 ani avem o excelentă colaborare”, afirmă Volker Raffel, CEO E.ON România.

„Un parteneriat solid este esențial pentru a face față amenințărilor reprezentate de incendii. DSU, IGSU, E.ON România și Delgaz Grid lucrează împreună pentru a oferi soluții și sprijin comunităților noastre. Împreună, cu efort susținut și continuu, vom derula proiecte sustenabile care să îndemne la responsabilizare, să schimbe mentalități și să dezvolte climatul de siguranță la nivelul comunităților. Contribuția fiecăruia dintre noi este esențială, astfel ca în fiecare zi să devenim mai bine pregătiți în fața riscurilor și să creăm o societate rezilientă”, precizează dr.

Raed Arafat, secretat de stat în MAI, șef al DSU.

„Vârstnicii sunt stâlpii comunității noastre, iar siguranța lor este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. Prin intermediul acestei campanii ne dorim preîntâmpinarea unor evenimente care să le pună viața în pericol. Incendiile la locuințe reprezintă un risc semnificativ pentru persoanele în vârstă, dar cu sfaturi și recomandări adecvate putem să-i protejăm. Campania «De tine ține să schimbi povestea, viața este mai importantă!», derulată în colaborare cu E.ON România și Delgaz Grid, este un pas important în această direcție, prin care ne asigurăm că persoanele vârstnice primesc sprijinul de care au nevoie pentru a trăi în siguranță în propria locuință”, menționează general Dan-Paul Iamandi, inspector general al IGSU.

Încheiat între IGSU și E.ON România în luna septembrie 2012, parteneriatul „Împreună pentru siguranță” a urmărit derularea, la nivel național, a campaniilor comune de informare și conștientizare a cetățenilor privind riscurile la care se expun în cazul utilizării necorespunzătoare a surselor de energie, fie că vorbim despre electricitate sau despre gaze naturale.