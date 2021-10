Tabloul “The Death of Charles Darwin”, ulei pe pânză de Adrian Ghenie, datat 2013, a fost adjudecat, sâmbătă, la Sotheby’s Hong Kong, pentru 54.920.000 de dolari HK (6.097.000 de euro), informează News.ro.

Tabloul a fost expus în 2013 la galeria Pace din New York şi a fost achiziţionat de aceasta de la proprietarul actual.

„Adrian Ghenie este un pictor care ştie să creeze suspans, să dirijeze scena şi, de asemenea, să provoace în privitor, acel amestec magic de anxietate şi aşteptare pe care îl doresc atât de mulţi artişti şi doar câţiva ştiu”, este descrierea din catalog.

„The Death of Charles Darwin” (2013) de Ghenie se numără printre cele mai sofisticate portrete cu evoluţionistul britanic, fiind apreciat atât de critică, cât şi de public.

Din 2006, Ghenie a cunoscut o ascensiune meteorică pe scena artistică internaţională, devenind unul dintre principalii pictori ai generaţiei sale, potrivit Sotheby’s.

Explorând ideea de „sine” şi de identitate în pânzele sale din 2010, Ghenie include în formele recognoscibile figuri istorice – Adolf Hitler, Vladimir Lenin şi Vincent Van Gogh.

Cercetând teoria evoluţiei a lui Darwin prin selecţia naturală ca declanşator al unei schimbări de paradigmă în istorie, Ghenie este în special interesat de moştenirea lui Darwin. Criticul şi curatorul Mark Gisbourne explică: „Pentru Ghenie, faimosul om de ştiinţă britanic reprezintă o altă mare figură înainte şi după: este o viziune asupra lumii înainte de Darwin şi o alta după el”.

Într-un interviu cu istoricul de artă şi curatorul Magda Radu, Ghenie descria: „Marx a venit de la Darwin. Mişcarea Eugenetică engleză a venit de la Darwin, iar mişcarea Eugenetică a condus la darwinismul ştiinţific şi de aici la nazism. Ideea că există o lume materială şi nimic altceva şi că lucrurile sunt produsul evoluţiei, a fost esenţială pentru marxism. Acolo, totul este faptic; nimic nu este transcendental. Şi pentru nazişti, supravieţuirea celui mai potrivit, a rasei supreme – acestea au fost ingredientele pe care s-a bazat ideologia lor. Şi eliminarea celei mai slabe verigi, care le-a alimentat doctrina rasistă şi antisemită”.

În 2011 a fost prima dată când Ghenie a inclus chipul lui Darwin în lucrările sale, înfăţişându-se purtând o mască a lui Darwin în lucrarea „Self-Portrait as Charles Darwin”.

Ulterior, artistul l-a reprezentat pe evoluţionistul britanic în diferite momente ale vieţii sale, inclusiv în „Charles Darwin as a Young Man” (2013), „Charles Darwin at the Age of 40” (2014) şi „Charles Darwin at the Age of 75” (2014). În ciuda estompării texturate a chipului din „The Death of Charles Darwin”, bărbatul este recunoscut drept Darwin după barba lui plină, redată ca un fum.

Născut în Baia Mare, în 1977, Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca în 2001. După ce a încercat să trăiască din artă în Viena şi Sicilia, s-a întors în Cluj-Napoca şi a înfiinţat galeria Plan B, alături de Mihai Popin, în 2005.

Crescând în România, în timpul regimului opresiv al lui Nicolae Ceauşescu, Adrian Ghenie abordează în lucrările sale capitole din istoria europeană din secolul al XX-lea.